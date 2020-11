Το clutch τρίποντο του Λάνγκφορντ στην κορυφή του ΤΟΡ-5 στο BCL (vid)

Ο Αμερικανός σκόρερ με τρίποντο-μαχαιριά στους Ισραηλινούς στα 24'' ήταν εκείνος που οδήγησε την ΑΕΚ στη νίκη, βάζοντας το καλύτερο κερασάκι στην τούρτα όσον αφορά και τη δική του εμφάνιση.

Με αυτό το σουτ, ο Κιθ Λάνγκφορντ βρέθηκε στην πρώτη θέση όσον αφορά τις πέντε καλύτερες φάσεις της αγωνιστικής στο Basketball Champions League.

Δείτε το ΤΟΡ-5

All the very best from around the #BasketballCL on this week's Top 5 pic.twitter.com/RIlrHJqo7Y

— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 5, 2020