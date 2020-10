Κράβιτς στο gazzetta.gr: «Ήρθα στην Μπούργος για να κάνω το back-to-back»!

Όπως κάθε ομάδα μετά την εξάπλωση του κορονοϊού και την διακοπή των πρωταθλημάτων, έτσι και η Σαν Πάμπλο Μπούργος, έκανε αλλαγές στο ρόστερ της στην διάρκεια του καλοκαιριού με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί λίγο διαφορετική στο Final 8 της Αθήνας. Μία από αυτές αφορούσε τις θέσεις των ψηλών, καθώς ο Αουγκούστο Λίμα αποχώρησε (επέστρεψε στην Μούρθια) και ο Ντέγιαν Κράβιτς αποκτήθηκε.

Ο 30χρονος Σερβοκαναδός σέντερ, όμως, καθόλου άγνωστος δεν είναι στο ελληνικό κοινό, αφού αγωνίστηκε το 2016-17 στο Ρέθυμνο και το 2017-18 στον Πανιώνιο. Στη συνέχεια, φόρεσε την φανέλα της Βίρτους Μπολόνια, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του Basketball Champions League (2019). Ακολούθησε η Ομπραδόιρο και από εκεί τον «έκλεψε» η Μπούργος, για να ενισχύσει την frontline της, ενόψει της τελικής φάσης της διοργάνωσης της FIBA.

Στις 22 Ιουλίου ο Κράβιτς υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Μπούργος μέχρι το 2021 και πλέον έχει μια μοναδική ευκαιρία μπροστά του: Να βάλει το όνομά του δίπλα στον Κέβιν Πάντερ, ως οι μοναδικοί παίκτες που έχουν κάνει το back-to-back στο BCL (στον αντίποδα, αυτή την ευκαιρία έχει και ο Γιανίκ Μορέιρα της ΑΕΚ).

Αυτό ακριβώς ήταν και το κίνητρο που τον έκανε να φορέσει την φανέλα της ισπανικής ομάδας, όπως εκμυστηρεύεται στο gazzetta.gr. Φυσικά, γνωρίζει πως τα πράγματα στον τελικό με την ΑΕΚ (04/10, 20:00, ΕΡΤ3) θα είναι δύσκολα και η ομάδα του θα πρέπει να κάνει μεγάλη προσπάθεια.

Στόχος του, όμως, είναι να γράψει ιστορία - ατομικά και ομαδικά - και να κάνει τους πιστούς φιλάθλους του συλλόγου περήφανους, μετά από την εντυπωσιακή στήριξη που έχουν δείξει στην ομάδα.

Ο Ντέγιαν Κράβιτς βάζει σε σειρά τις σκέψεις του και εύχεται στο τέλος της βραδιάς να είναι αυτός που θα χαμογελάσει...

Πώς ήταν η ατμόσφαιρα στην ομάδα, μετά από την πρόκριση στον τελικό;

«Σίγουρα χαρήκαμε με τη νίκη και την πρόκριση, αλλά όλοι ξέρουμε πως δεν ήρθαμε εδώ απλά για να φτάσουμε στον τελικό ή στον ημιτελικό. Ο Νο1 στόχος μας από την στιγμή που φτάσαμε στην Αθήνα ήταν να κατακτήσουμε την διοργάνωση. Δεν πανηγυρίζουμε ακόμα. Ξέρουμε πόσο δύσκολο θα είναι (να φτάσουμε στο τρόπαιο), αλλά θα παραμείνουμε έτοιμοι και "πεινασμένοι", για να κάνουμε το καλύτερο και να νικήσουμε στο παιχνίδι».

Για ακόμα μια φορά είσαι στην Αθήνα, ένα μέρος που το ξέρεις καλά, εφόσον έχεις αγωνιστεί εδώ, αλλά σε διαφορετική πλέον συνθήκη (πανδημία, χωρίς κόσμο στους αγώνες). Ποιες οι σκέψεις σου;

«Η Αθήνα είναι η αγαπημένη μου πόλη, όπως και της συζύγου μου! Μου "ξυπνούν" πολύ όμορφες αναμνήσεις, όποτε έρχομαι εδώ. Νιώθω λες και είμαι στο σπίτι μου. Είναι μια όμορφη πόλη, αλλά τώρα δεν μπορούμε να βγούμε εκτός ξενοδοχείου, λόγω της πανδημίας».

Αγωνιστικά πώς νιώθεις; Είσαι ένας από τους παίκτες-κλειδιά της ομάδας σου, στην οποία βρίσκεσαι λίγο καιρό. Πόσο εύκολα προσαρμόστηκες;

«Δεν θα έλεγα πως ήταν εύκολο, γιατί είχα να μάθω μια νέα φιλοσοφία και νέους συμπαίκτες. Είμαι απλά χαρούμενος που ο προπονητής και οι συμπαίκτες μου με εμπιστεύονται. Ακόμα και όταν δεν τα πάω καλά, συνεχίζουν να με πιστεύουν και χαίρομαι που το έχω αυτό. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο δυνατό και ό,τι ζητάει ο προπονητής».

Αυτή τη στιγμή έχεις την ευκαιρία να κατακτήσεις back-to-back το τρόπαιο του Basketball Champions League, κάτι που μέχρι στιγμής έχει καταφέρει μόνο ο πρώην συμπαίκτης σου στην Βίρτους Μπολόνια, Κέβιν Πάντερ. Τι κίνητρο σου δίνει αυτό;

«Η θέληση μου γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη! Όταν υπέγραψα στην Μπούργος, η ομάδα ήταν ήδη στο Final 8. Ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, η ευκαιρία να κάνω το back-to-back! Η προσπάθειά μου να βοηθήσω την ομάδα να νικήσει. Είναι κάτι που μου προκαλεί ενθουσιασμό! Το Basketball Champions League μεγαλώνει κάθε χρόνο, γίνεται όλο και καλύτερο, όλο και περισσότεροι το σέβονται ως διοργάνωση και θα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα να μπορέσουμε να φτάσουμε στην κατάκτηση!».

Τι σκέψεις κάνεις για το παιχνίδι με την ΑΕΚ; Όλοι περιμένουν ένα παιχνίδι υψηλού επιπέδου!

«Η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλή ομάδα! Πήραν κάποιους εξαιρετικούς παίκτες για αυτό το τουρνουά, όπως τον Ταϊρίς Ράις. Ειλικρινά, από τον πρώτο παίκτη μέχρι τον δωδέκατο, όλοι, έχουν πολύ ταλέντο! Θα είναι πολύ δύσκολα. Είναι μια σκληρή ομάδα, σουτάρει τρίποντα... Περιμένω σίγουρα ένα σκληρό παιχνίδι!».

Υπάρχει κάποιος παίκτης της ΑΕΚ που στα μάτια σου είναι πιο ξεχωριστός;

«Είναι τόσοι πολλοί! Νιώθω πως σε κάθε παιχνίδι μπορεί να πρωταγωνιστήσει και κάποιος διαφορετικός. Σίγουρα οι βασικοί της σκόρερ είναι ο Κιθ Λάνγκφορντ και ο Ταϊρίς Ράις. Έχουν, όμως, και πολλούς παίκτες που έχουν παίξει στην Euroleague, όπως ο Λοτζέσκι, ο Ζήσης... Με τον Μορέιρα είχαμε παίξει μαζί στην Μπολόνια και είναι φοβερός σέντερ, όπως και ο Σλότερ. Είναι ο Ματσιούλις... Έχει Έλληνες παίκτες, που είναι νέοι και πολύ καλοί, όπως ο Γκίκας, ο Χρυσικόπουλος... Είναι πολύ ταλαντούχοι. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και ο τρόπος που έπαιξαν με την Σαραγόσα εξέπληξε πολλούς! Πρέπει να κάνουμε το τέλειο παιχνίδι, για να έχουμε μια ευκαιρία για την νίκη».

Πιστεύεις πως ο ενθουσιασμός και η νεανική σας ομάδα μπορούν να ματσάρουν την εμπειρία της ΑΕΚ;

«Νομίζω πως κι εμείς έχουμε εμπειρία. Έχουμε τον Ομάρ Κουκ, ο οποίος είναι 38 ετών κι έχει παίξει τόσα χρόνια στην Ευρώπη... Ο Άλεξ Ρένφρο, που έχει αγωνιστεί στην Euroleague. Εγώ, ο Ραμπασέδα, ο Μπενίτε... Δεν είμαστε τόσο νέα ομάδα... Πιστεύω πως είμαστε ίσοι και έχουμε κι εμείς εμπειρία. Θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό για πλεονέκτημά μας».

Μην με παρεξηγήσεις, εννοώ από την άποψη των τίτλων, επειδή όλοι στέκονται στο γεγονός πως η ΑΕΚ έχει παίκτες που έχουν κατακτήσει πολλά τρόπαια στην καριέρα τους...

«Ναι, προφανώς! Ειδικά για την Μπούργος όλο αυτό είναι κάτι καινούριο! Είναι μόλις στην τέταρτη χρονιά της στην πρώτη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος. Είναι για όλους μια καινούρια κατάσταση και η κατάκτηση ενός τόσο μεγάλου τουρνουά θα σημαίνει τόσα πολλά για το σύλλογο! Η ΑΕΚ έχει κατακτήσει πολλά τρόπαια. Μπορεί να είμαστε "αουτσάιντερ", αλλά θα κάνουμε το καλύτερο και θα "παλέψουμε" για την πόλη και τους φιλάθλους, για να φέρουμε στο σπίτι το τρόπαιο».

/ FG for @dkravic11 whose start is as perfect as @SanPabloBurgos' opening quarter #BasketballCL #Final8 pic.twitter.com/rMk3y1QS3s

— Basketball Champions League (@BasketballCL) September 30, 2020