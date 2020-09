Χάποελ-Μπούργος: «Μαγική» ασίστ του Παππά! (vid)

Μπορεί η Χάποελ να μην τα πήγε καθόλου καλά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ο Νίκος Παππάς φρόντισε να κάνει και με το παραπάνω αισθητή την παρουσία του στον προημιτελικό του FInal 8.

Δεν ήταν μόνο οι 8 πόντοι που σημείωσε σε αυτό το διάστημα αλλά και η φοβερή ασίστ που έδωσε στον Μίτροβιτς για το γκολ φάουλ.

Απολαύστε τον

Old movie, new actors - Pappas with the assist, Mitrovic with the and-one for @JerusalemBasket! #BasketballCL #Final8 pic.twitter.com/ixSisygg9F

— Basketball Champions League (@BasketballCL) September 30, 2020