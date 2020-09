Χάποελ Ιερουσαλήμ - Μπούργος 65-92: Ισπανική επέλαση στα ημιτελικά! (vid)

Οι Ισπανοί ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι του αγώνα από το πρώτο έως και τελευταίο δευτερόλεπτο!

Η διαφορά αποτυπώνει από μόνη της τα όσα συνέβησαν στο παρκέ του αγώνα, αφού η Μπούργος κατάφερε να επιβάλλει από το ξεκίνημα του ματς τον ρυθμό της και να γίνει το μεγάλο αφεντικό του προημιτελικού!

Συγκεκριμένα είχε ξεκινήσει να ανοίγει την διαφορά από το πρώτο δεκάλεπτο (15-23) και παρά τις προσπάθειες του Παππά για να μειωθεί η ψαλίδα της διαφοράς, το σκηνικό το ματς δεν άλλαξε. Ίσα-ίσα που συνέβη το αντίθετο καθώς η Μπούργος έκλεισε το ημίχρονο στο +17 (32-49) και βάσει της εικόνα του ματς, τίποτε δεν μπορούσε να αλλάξει.

Κάτι που επιβεβαιώθηκε με τον πλέον εμφατικό τρόπο στο δεύτερο μισό του ματς! Ο δείκτης του σκορ όχι μόνο ξεπέρασε τους 20 πόντους, αλλά έφτασε το +24 (46-70 στο 28') ενώ εκτοξεύθηκε και στο +31 (55-86) στα μέσα τις τελευταίας περιόδου.

Ο Νίκος Παππάς ήταν από τους καλύτερους παίκτες της Χάποελ Ιερουσαλήμ έχοντας 13 πόντους με 3/6 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/5 βολές, 2 ασίστ, 1 ριμπάουντ αλλά και 4 λάθη. Άλλωστε τα λάθη ήταν η αχίλλειος πτέρνα των Ισραηλινών οι οποίοι «πούλαγαν» εύκολα τη μπάλα και δέχονταν ακόμη πιο εύκολα καλάθια στο ανοικτό γήπεδο.

Για την Μπούργος που θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό μία εκ των Τουρκ Τέλεκομ ή Ντιζόν, εξαιρετικοί ήταν οι Μακ Φάντεν (18π., 3/5δίπ., 4/8τρ., 3ασ., 2ρ.) και Κράβιτς (18π., 9/13δίπ., 10ριμπ.)

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 32-49, 48-77, 65-92

@dkravic11 and Thaddus McFadden send @SanPabloBurgos to the #BasketballCL Semi-Finals!



➡ https://t.co/eXfCp4HkDD pic.twitter.com/xWiqhgCrCr

— Basketball Champions League (@BasketballCL) September 30, 2020