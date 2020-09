Ράις: ««Θα νευριάσω αν αλλάξει η έδρα του Final 8» (pic)

«Αν αλλάξουν την έδρα για το Final 8 του BCL θα νευριάσω! Έχω ήδη κανονίσει το σπίτι για την οικογένειά μου. Πτήσεις, ξενοδοχεία κτλ», έγραψε.

If they change the venue for the BCL Final 8 ima be pissed! I already made accommodations for my family to come. Flights. Hotels. Etc. Smh

— Rese (@ReseRice4) September 16, 2020