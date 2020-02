Το Περιστέρι αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Χάποελ Ιερουσαλήμ στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Basketball Champions League και οι Ισραηλινοί δεν θέλουν Ιταλούς διαιτητές στην αναμέτρηση με την ομάδα των δυτικών προαστίων!

Τα κρούσματα του κοροναϊού στην Ιταλία αλλά και την Ευρώπη αυξάνονται και οι άνθρωποι της Χάποελ αιτήθηκαν να μην σφυρίξουν Ιταλοί διαιτητές στο παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας.

Hapoel Jerusalem has asked that @BasketballCL not send Italian referees to their playoff game vs Peristeri this Wednesday. https://t.co/RyVZaQbpJZ

