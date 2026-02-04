Ο Νίκος Καρφής γράφει για την νοοτροπία μαχητή της ΑΕΚ που έφτασε τις 9 σερί νίκες και τη δουλειά που γίνεται από τον... στρατηγό Ντράγκαν Σάκοτα.

Η ΑΕΚ πήγε στην Τουρκία γνωρίζοντας πως η Τόφας θα έπαιζε ένα από τα τελευταία της χαρτιά. Οι Τούρκοι είχαν χάσει στην έδρα τους από την Άλμπα, κάτι που έκανε πολύ δύσκολο το έργο τους.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα προετοίμασε με τον καλύτερο τρόπο την ομάδα του και για άλλη μια φορά έβγαλε... λαγούς από το καπέλο του για να έρθει η νίκη. Η Ένωση άντεξε σε ένα πολύ απαιτητικό ματς, έβγαλε χαρακτήρα στα δύσκολα και έφυγε με μια νίκη-χρυσάφι.

Ο Σάλε έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης σε αυτό που έχει καταφέρει η ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα.

Οι 9 σερί νίκες έχουν την υπογραφή του Σάκοτα

Ο Σάκοτα είδε τον Κρις Σίλβα να αποχωρεί για τη Φενέρ σε ένα πολύ κρίσιμο διάστημα. Ο Σάλε ήταν αναγκασμένος να βάλει στην ομάδα τα τρία νέα αποκτήματα και να προσπαθήσει να φτιάξει τη χημεία όσο πιο γρήγορα γινόταν.

Άλλωσε ο Σίλβα ήταν πυλώνας για τη Βασίλισσα και δύσκολο να αντικατασταθεί. Aλλα ο Σάκοτα έχει καταφέρει να... κρύψει την απώλεια του Κρις. Αναγκάστηκε να περιμένει τον Μπράουν αρκετό διάστημα, αφού ο Γκρεγκ ήταν τραυματίας και έκανε σαν θηριό στο κλουβί, αφού ήθελε σαν τρελός να παίξει. Και για τον Νάναλι χρειάστηκε να περιμένει η Ένωση.

Και τέλος ήρθε και ο Φίζελ για να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Σίλβα. Ο Σοφός ή αλλιώς Ντράγκαν Σάκοτα κατάφερε να τους εντάξει γρήγορα στο σύνολο να βρει τρόπους να γίνουν γρήγορα επιδραστικοί. Άλλοι περισσότερο (Μπράουν και Νάναλι), άλλοι λιγότερο αυτή τη στιγμή (Φίζελ).

Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν χάλασε την ισορροπία της ομάδας. Η Βασίλισσα τρέχει ένα τρομερό σερί 9 νικών και δεν έχει βρεθεί ακόμα ομάδα που θα τη νικήσει. Έξι νίκες στη Stoiximan GBL και 3/3 στο BCL.

Για το Basketball Champions League αντέδρασε τέλεια στην πίεση της έβαλε η Καρδίτσα στην πρεμιέρα μέχρι το τελευταίο δεκάλεπτο. Βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να τουμπάρει και την Άλμπα στην καυτή SUNEL Arena. Ενώ επέστρεψε από το -11 για να υποτάξει και την Τόφας, μια πολύ σκληρή ομάδα. Αφεντικό στον όμιλο πλέον η Ένωση.

O Σάκοτα μετά το τέλος του ματς αποθέωσε τον κόσμο που βρέθηκε στην Τουρκία για να στηρίξει τη Βασίλισσα. Άλλωστε ξέρει πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο κόσμος της ΑΕΚ και τον θέλει συνέχεια δίπλα στην ομάδα. Όπως δίπλα στην ομάδα σε άλλο ένα εκτός έδρας ήταν ο Μάκης Αγγελόπουλος!

Οι Αλύγιστοι

Για άλλη μια φορά φέτος οι παίκτες της ΑΕΚ δείχνουν αλύγιστοι σε δύσκολες καταστάσεις μέσα στα ματς. Σου βγάζουν μια σιγουριά πως ότι και να γίνει στο τέλος, θα βρεθεί ο τρόπος να φτάσουν στη νίκη.

Πρώτα απ'όλα οι δύο ηγέτης της Ένωσης. Γκρέι και Μπάρτλεϊ οδηγούν την ομάδα και ξανά ήταν οι κορυφαίοι σκόρερ της, βοηθώντας σε όλους τους τομείς πάνω στο παρκέ. Μεγάλα καλάθια στα κρίσιμα και μια συμπεριφορά μπροστάρη σε όλο το ματς. Η ΑΕΚ είναι πολύ τυχεροί που τους έχει και εκείνοι τυχεροί που έχουν προπονητή τον Σάκοτα.

Πρωταγωνιστές ήταν και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με τον Λούκας Λεκαβίτσιους. Clutch στην αναμέτρηση με τους Τούρκους. Έβαλαν αρκετά μεγάλα σουτ και η Ένωση είχε άλλους δύο να στηριχθεί σε ένα ματς που ήταν θρίλερ.

Ο Χαραλαμπόπουλος είναι στην κορυφαία κατάσταση του από την αρχή της σεζόν. Πατά γερά στα πόδια του και ξεδιπλώνει στο παρκέ την ποιότητα του. Το ίδιο και από τον Λιθουανό που είναι σε τρομερή φόρμα και συνεχίζει να γίνεται x-factor σε κάθε ματς. Δύο... κλειδιά για το διπλό της ΑΕΚ στην Τουρκία.

Κομβικός και ο αρχηγός Φλιώνης με 9 πόντους και ψυχραιμία σε κάθε κατοχή, αλλά και ο Νάναλι που οργάνωσε καλά το παιχνίδι σε αρκετές περιπτώσεις με τις 6 ασίστ του! Φοβερές και οι 4 τάπες του Μπράουν, του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας.

Εννιά λεπτά πριν το τέλος η ΑΕΚ έχανε με 65-54. Αλλά ροκάνισε τη διαφορά, έμεινε ήρεμη και προσηλωμένη και πήγε στην παράταση. Εκεί έδειξε αμέσως στους αντιπάλους της ότι το ματς θα το πάρει. Μπήκε με φοβερή αυτοπεποίθηση στην παράταση, πήρε σωστές αποφάσεις και κατάφερε να μείνει στην πρώτη θέση του ομίλου.

Η Ένωση είχε πάρει και το θρίλερ με την Άλμπα, καταφέρνοντας να περάσει μπροστά για πρώτη φορά τα τελευταία λεπτά και στο τέλος να αντέξει και με φάσεις αυτοθυσίας να φτάσει σε ροζ φύλλο αγώνα.

Στα μεγάλα ματς του BCL η ΑΕΚ δείχνει αλύγιστη και αποφασισμένη να κάνει τη δουλειά της!

Κλείνοντας θα σταθώ στον τρόπο με τον οποίο κυκλοφόρησε τη μπάλα η Ένωση και βρήκε την καλύτερη δυνατή επιλογή. Οι 28 ασίστ δείχνουν μια ομάδα δουλεμένη που έχει σωστές συνεργασίες και τους βάζει όλους στην... εξίσωση.

Οι 28 ασίστ φανερώνουν σωστή νοοτροπία και δουλειά προπονητή. Ενός ανθρώπου που είναι το Α και το Ω για την ΑΕΚ. Μου αρέσει που αποθεώνεται σε κάθε ματς από τον κόσμο. Και το απολαμβάνει και ο ίδιος. Είναι θρύλος για την ΑΕΚ και γνωρίζει την ομάδα καλύτερα από τον καθένα.

YΓ: Η ΑΕΚ εδώ που έφτασε το πράγμα, πρέπει να νικήσει Καρδίτσα εκτός και Τόφας εντός και μετά να προστατέψει τη διαφορά των 8 πόντων στο Βερολίνο για να πάρει την πρωτιά στον όμιλο.

ΥΓ 1: Οι 4 τάπες του Μπράουν λένε πολλά για τον τρόπο που ελέγχει τη ρακέτα. Σπουδαία προσθήκη για την Ένωση. Παίκτης που μαρκάρει όλες τις θέσεις.