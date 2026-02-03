ΑΕΚ: Η βαθμολογία στον όμιλο του BCL
Δείτε τη βαθμολογία στον όμιλο της ΑΕΚ μετά τη νίκη της Ένωσης στην Τουρκία.
Η ΑΕΚ ήταν αλύγιστη και στην Τουρκία και μετά απο παράταση, επικράτησε με 93-90 της Τόφας, έχοντας κορυφαίους τους συνήθεις υπόπτους, Γκρέι και Μπάρτλεϊ με 23 και 21 πόντους αντίστοιχα. Πλέον η Ένωση είναι στο 3-0 και οι Τούρκοι στο 1-2.
Τα αποτελέσματα
Τόφας - ΑΕΚ 90-93
Άλμπα Βερολίνου - Καρδίτσα
Η βαθμολογία του ομίλου
1. ΑΕΚ 3-0
2. Τόφας 1-2
3. Άλμπα Βερολίνου 1-1*
4. Καρδίτσα 0-2*
*παιχνίδι λιγότερο
Η 4η αγωνιστική
Καρδίτσα - ΑΕΚ (10/02, 19:30)
Άλμπα Βερολίνου - Τόφας (11/02, 21:00)
@Photo credits: FIBA
