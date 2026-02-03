Δείτε τη βαθμολογία στον όμιλο της ΑΕΚ μετά τη νίκη της Ένωσης στην Τουρκία.

Η ΑΕΚ ήταν αλύγιστη και στην Τουρκία και μετά απο παράταση, επικράτησε με 93-90 της Τόφας, έχοντας κορυφαίους τους συνήθεις υπόπτους, Γκρέι και Μπάρτλεϊ με 23 και 21 πόντους αντίστοιχα. Πλέον η Ένωση είναι στο 3-0 και οι Τούρκοι στο 1-2.

Τα αποτελέσματα

Τόφας - ΑΕΚ 90-93

Άλμπα Βερολίνου - Καρδίτσα

Η βαθμολογία του ομίλου

1. ΑΕΚ 3-0

2. Τόφας 1-2

3. Άλμπα Βερολίνου 1-1*

4. Καρδίτσα 0-2*

*παιχνίδι λιγότερο

Η 4η αγωνιστική

Καρδίτσα - ΑΕΚ (10/02, 19:30)

Άλμπα Βερολίνου - Τόφας (11/02, 21:00)