ΑΕΚ: Η βαθμολογία στον όμιλο του BCL

Νίκος Καρφής
Φρανκ

Δείτε τη βαθμολογία στον όμιλο της ΑΕΚ μετά τη νίκη της Ένωσης στην Τουρκία.

Η ΑΕΚ ήταν αλύγιστη και στην Τουρκία και μετά απο παράταση, επικράτησε με 93-90 της Τόφας, έχοντας κορυφαίους τους συνήθεις υπόπτους, Γκρέι και Μπάρτλεϊ με 23 και 21 πόντους αντίστοιχα. Πλέον η Ένωση είναι στο 3-0 και οι Τούρκοι στο 1-2.

Τα αποτελέσματα

Τόφας - ΑΕΚ 90-93
Άλμπα Βερολίνου - Καρδίτσα

Η βαθμολογία του ομίλου

1. ΑΕΚ 3-0
2. Τόφας 1-2
3. Άλμπα Βερολίνου 1-1*
4. Καρδίτσα 0-2*

*παιχνίδι λιγότερο

 

Η 4η αγωνιστική

Καρδίτσα - ΑΕΚ (10/02, 19:30)
Άλμπα Βερολίνου - Τόφας (11/02, 21:00)

@Photo credits: FIBA
     

