Ο Προμηθέας φιλοξενείται από την Χάιντελμπεργκ στη Γερμανία (18/11, 19:30) για την 5η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Ο Προμηθέας θα αναζητήσει την 3η του νίκη στο BCL έχοντας ως στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

H ομάδα της Πάτρας σε περίπτωση που κερδίσει μέσα στην Γερμανία την ομάδα της Χάιντελμπεργκ θα πάρει σίγουρα το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης ενώ θα μπορεί να ελπίζει και για την 2η θέση του Α' ομίλου. Αντίθετα, σε περίπτωση ήττα, κύριο μέλημα είναι να διατηρήσει το +6 από την αναμέτρηση του α' γύρου στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί στις 19:30 και το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 4.

Η βαθμολογία στον όμιλο του Προμηθέα