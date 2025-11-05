Προμηθέας - Λέγκια 72-85: Εντός έδρας ήττα για τους Πατρινούς

Ο Προμηθέας γνώρισε την ήττα στην έδρα του από την Λέγκια με το βαρύ -13 (72-85), αποτέλεσμα που δίνει στους Πολωνούς το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας, καθώς οι Πατρινοί είχαν επικρατήσει με +4 στον πρώτο γύρο.

Ο Προμηθέας, παρότι ήταν το φαβορί απέναντι στην Λέγκια, δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στην Πάτρα, ηττήθηκε με -13 (72-85) και πλέον είναι σε μεινεκτική θέση έναντι των Πολωνών, που κάλυψαν το -4 από τον πρώτο γύρο.

Από την άρχή του αγώνα ο Προμηθέας ήταν πίσω στο σκορ, με τη Λέγκια να φτάνει ακόμα και στο +20 από το ημίχρονο! Η συνέχεια ήταν μια τυπική διαδικασία, με τον Προμηθέα να γνωρίζει την ήττα και να υποχωρεί στο 2-2.

Προμηθέας - Λέγκια: Το ματς

Ο Προμηθέας από το ξεκίνημα κιόλας βρέθηκε να κυνηγά στο σκορ, με την Λέγκια να ελέγχει απόλυτα το ματς και στο 10' να είναι μπροστά με 15-28. Η συνέχεια... μόνο καλύτερη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, με τους φιλοξενούμενους να πατούν γερά το γκάζι και να εκτοξεύουν την διαφορά, διαμορφώνοντας το 32-52 του ημιχρόνου.

 

Η Λέγκια είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, με τον Προμηθέα να ανεβάζει την απόδοσή του στην άμυνα, αλλά να μην καταφέρνει να ροκανίσει την διαφορά, όπως φαίνεται και στο 47-66 του 30'. Το τέταρτο δεκάλεπτο ήταν πλέον μια τυπική διαδικασία, με την Λέγκια να παίρνει τη νίκη (72-85), καλύπτοντας και το -4 με το οποίο είχε επικρατήσει στον πρώτο γύρο η ομάδα της Πάτρας.

Ο MVP... Ο Πλούτα με 17 πόντους και 6 ασίστ έκανε μεγάλη ζημιά στον Προμηθέα.

O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Νάσος Μπαζίνας είχε 23 πόντους με 7/10 εντός παιδιάς (3/4 δίποντα, 4/6 τρίποντα) και 5/6 βολές.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Ο Προμηθέας σούταρε με το πολύ κακό 18.5% στα τρίποντα (5/27)

Τα δεκάλεπτα: 15-28, 32-52, 47-66, 72-85

Promitheas Patras BC Vikos ColaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Claudell Harris Jr14:3000/70%0/20%0/50%0/00%-------1-4-6
2Leyton Hammonds *33:0741/128.33%1/425%0/80%2/2100%-221321--16-5
4Kendal Coleman *23:3893/650%3/650%0/00%3/475%-4412-11-912
5Nikolaos Plotas02:5900/10%0/10%0/00%0/00%----31---4-2
7Athanasios Bazinas21:36237/1070%3/475%4/666.7%5/683.3%-221411-822
8Evdoxios Kapetakis00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
10Kendale McCullum *24:04113/650%2/450%1/250%4/4100%-223541--110
12Angelos Lagios *10:5220/00%0/00%0/00%2/2100%-331311--76
29Antonios Karagiannidis10:5300/50%0/50%0/00%0/00%33612----72
32Rob Gray *30:06207/7100%7/7100%0/00%6/6100%1343133--927
55J.P. Macura23:5531/812.5%1/333.3%0/50%1/1100%11214211-10-1
77Sotiris Stavrakopoulos04:2000/10%0/00%0/10%0/00%1-1-1----6-
Team/Coaches336-----
TOTAL2007222/6334.92%17/3647.22%5/2718.52%23/2592%9233212281493

Legia WarszawaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Jayvon Graves *27:4493/933.33%3/837.5%0/10%3/475%1125-3--86
1Blazej Czapla00:2800/00%0/00%0/00%0/20%---------4-2
2Andrzej Pluta *29:46175/1050%0/00%5/1050%2/2100%-116133-1019
3Wojciech Tomaszewski07:4252/366.67%2/366.67%0/00%1/250%2-21321-35
4Ben Shungu21:3091/616.67%1/250%0/40%7/1070%-331332-154
5Matthias Tass00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
6Ojars Silins *17:5900/30%0/00%0/30%0/00%-4423---83
7Michal Kolenda *19:0872/450%1/250%1/250%2/2100%-22231--118
8Race Thompson12:54154/666.67%3/475%1/250%6/875%145-42--1114
9Maksymilian Wilczek09:2110/00%0/00%0/00%1/250%-1112-1--33
10Shane Hunter *26:24145/771.43%5/683.33%0/10%4/580%189-4-21523
11Carl Ponsar27:0383/837.5%1/425%2/450%0/00%2791122-113
Team/Coaches415------
TOTAL2008525/5644.64%16/2955.17%9/2733.33%26/3770.27%113243192416111118

     

