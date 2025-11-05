Ο Προμηθέας γνώρισε την ήττα στην έδρα του από την Λέγκια με το βαρύ -13 (72-85), αποτέλεσμα που δίνει στους Πολωνούς το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας, καθώς οι Πατρινοί είχαν επικρατήσει με +4 στον πρώτο γύρο.

Ο Προμηθέας, παρότι ήταν το φαβορί απέναντι στην Λέγκια, δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στην Πάτρα, ηττήθηκε με -13 (72-85) και πλέον είναι σε μεινεκτική θέση έναντι των Πολωνών, που κάλυψαν το -4 από τον πρώτο γύρο.

Από την άρχή του αγώνα ο Προμηθέας ήταν πίσω στο σκορ, με τη Λέγκια να φτάνει ακόμα και στο +20 από το ημίχρονο! Η συνέχεια ήταν μια τυπική διαδικασία, με τον Προμηθέα να γνωρίζει την ήττα και να υποχωρεί στο 2-2.

Προμηθέας - Λέγκια: Το ματς

Ο Προμηθέας από το ξεκίνημα κιόλας βρέθηκε να κυνηγά στο σκορ, με την Λέγκια να ελέγχει απόλυτα το ματς και στο 10' να είναι μπροστά με 15-28. Η συνέχεια... μόνο καλύτερη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, με τους φιλοξενούμενους να πατούν γερά το γκάζι και να εκτοξεύουν την διαφορά, διαμορφώνοντας το 32-52 του ημιχρόνου.

Η Λέγκια είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, με τον Προμηθέα να ανεβάζει την απόδοσή του στην άμυνα, αλλά να μην καταφέρνει να ροκανίσει την διαφορά, όπως φαίνεται και στο 47-66 του 30'. Το τέταρτο δεκάλεπτο ήταν πλέον μια τυπική διαδικασία, με την Λέγκια να παίρνει τη νίκη (72-85), καλύπτοντας και το -4 με το οποίο είχε επικρατήσει στον πρώτο γύρο η ομάδα της Πάτρας.

Ο MVP... Ο Πλούτα με 17 πόντους και 6 ασίστ έκανε μεγάλη ζημιά στον Προμηθέα.

O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Νάσος Μπαζίνας είχε 23 πόντους με 7/10 εντός παιδιάς (3/4 δίποντα, 4/6 τρίποντα) και 5/6 βολές.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Ο Προμηθέας σούταρε με το πολύ κακό 18.5% στα τρίποντα (5/27)

Τα δεκάλεπτα: 15-28, 32-52, 47-66, 72-85

Promitheas Patras BC Vikos Cola FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Claudell Harris Jr 14:30 0 0/7 0% 0/2 0% 0/5 0% 0/0 0% - - - - - - - 1 -4 -6 2 Leyton Hammonds * 33:07 4 1/12 8.33% 1/4 25% 0/8 0% 2/2 100% - 2 2 1 3 2 1 - -16 -5 4 Kendal Coleman * 23:38 9 3/6 50% 3/6 50% 0/0 0% 3/4 75% - 4 4 1 2 - 1 1 -9 12 5 Nikolaos Plotas 02:59 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - 3 1 - - -4 -2 7 Athanasios Bazinas 21:36 23 7/10 70% 3/4 75% 4/6 66.7% 5/6 83.3% - 2 2 1 4 1 1 - 8 22 8 Evdoxios Kapetakis 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - - 10 Kendale McCullum * 24:04 11 3/6 50% 2/4 50% 1/2 50% 4/4 100% - 2 2 3 5 4 1 - -1 10 12 Angelos Lagios * 10:52 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% - 3 3 1 3 1 1 - -7 6 29 Antonios Karagiannidis 10:53 0 0/5 0% 0/5 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 3 6 1 2 - - - -7 2 32 Rob Gray * 30:06 20 7/7 100% 7/7 100% 0/0 0% 6/6 100% 1 3 4 3 1 3 3 - -9 27 55 J.P. Macura 23:55 3 1/8 12.5% 1/3 33.3% 0/5 0% 1/1 100% 1 1 2 1 4 2 1 1 -10 -1 77 Sotiris Stavrakopoulos 04:20 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 - 1 - 1 - - - -6 - Team/Coaches 3 3 6 - - - - - TOTAL 200 72 22/63 34.92% 17/36 47.22% 5/27 18.52% 23/25 92% 9 23 32 12 28 14 9 3