Ο Προμηθέας, παρότι ήταν το φαβορί απέναντι στην Λέγκια, δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στην Πάτρα, ηττήθηκε με -13 (72-85) και πλέον είναι σε μεινεκτική θέση έναντι των Πολωνών, που κάλυψαν το -4 από τον πρώτο γύρο.
Από την άρχή του αγώνα ο Προμηθέας ήταν πίσω στο σκορ, με τη Λέγκια να φτάνει ακόμα και στο +20 από το ημίχρονο! Η συνέχεια ήταν μια τυπική διαδικασία, με τον Προμηθέα να γνωρίζει την ήττα και να υποχωρεί στο 2-2.
Προμηθέας - Λέγκια: Το ματς
Ο Προμηθέας από το ξεκίνημα κιόλας βρέθηκε να κυνηγά στο σκορ, με την Λέγκια να ελέγχει απόλυτα το ματς και στο 10' να είναι μπροστά με 15-28. Η συνέχεια... μόνο καλύτερη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, με τους φιλοξενούμενους να πατούν γερά το γκάζι και να εκτοξεύουν την διαφορά, διαμορφώνοντας το 32-52 του ημιχρόνου.
Η Λέγκια είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, με τον Προμηθέα να ανεβάζει την απόδοσή του στην άμυνα, αλλά να μην καταφέρνει να ροκανίσει την διαφορά, όπως φαίνεται και στο 47-66 του 30'. Το τέταρτο δεκάλεπτο ήταν πλέον μια τυπική διαδικασία, με την Λέγκια να παίρνει τη νίκη (72-85), καλύπτοντας και το -4 με το οποίο είχε επικρατήσει στον πρώτο γύρο η ομάδα της Πάτρας.
Ο MVP... Ο Πλούτα με 17 πόντους και 6 ασίστ έκανε μεγάλη ζημιά στον Προμηθέα.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Νάσος Μπαζίνας είχε 23 πόντους με 7/10 εντός παιδιάς (3/4 δίποντα, 4/6 τρίποντα) και 5/6 βολές.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Ο Προμηθέας σούταρε με το πολύ κακό 18.5% στα τρίποντα (5/27)
Τα δεκάλεπτα: 15-28, 32-52, 47-66, 72-85
|Promitheas Patras BC Vikos Cola
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Claudell Harris Jr
|14:30
|0
|0/7
|0%
|0/2
|0%
|0/5
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-4
|-6
|2
|Leyton Hammonds *
|33:07
|4
|1/12
|8.33%
|1/4
|25%
|0/8
|0%
|2/2
|100%
|-
|2
|2
|1
|3
|2
|1
|-
|-16
|-5
|4
|Kendal Coleman *
|23:38
|9
|3/6
|50%
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|-
|4
|4
|1
|2
|-
|1
|1
|-9
|12
|5
|Nikolaos Plotas
|02:59
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|3
|1
|-
|-
|-4
|-2
|7
|Athanasios Bazinas
|21:36
|23
|7/10
|70%
|3/4
|75%
|4/6
|66.7%
|5/6
|83.3%
|-
|2
|2
|1
|4
|1
|1
|-
|8
|22
|8
|Evdoxios Kapetakis
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Kendale McCullum *
|24:04
|11
|3/6
|50%
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|4/4
|100%
|-
|2
|2
|3
|5
|4
|1
|-
|-1
|10
|12
|Angelos Lagios *
|10:52
|2
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|-
|3
|3
|1
|3
|1
|1
|-
|-7
|6
|29
|Antonios Karagiannidis
|10:53
|0
|0/5
|0%
|0/5
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|3
|6
|1
|2
|-
|-
|-
|-7
|2
|32
|Rob Gray *
|30:06
|20
|7/7
|100%
|7/7
|100%
|0/0
|0%
|6/6
|100%
|1
|3
|4
|3
|1
|3
|3
|-
|-9
|27
|55
|J.P. Macura
|23:55
|3
|1/8
|12.5%
|1/3
|33.3%
|0/5
|0%
|1/1
|100%
|1
|1
|2
|1
|4
|2
|1
|1
|-10
|-1
|77
|Sotiris Stavrakopoulos
|04:20
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-6
|-
|Team/Coaches
|3
|3
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|TOTAL
|200
|72
|22/63
|34.92%
|17/36
|47.22%
|5/27
|18.52%
|23/25
|92%
|9
|23
|32
|12
|28
|14
|9
|3
|Legia Warszawa
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Jayvon Graves *
|27:44
|9
|3/9
|33.33%
|3/8
|37.5%
|0/1
|0%
|3/4
|75%
|1
|1
|2
|5
|-
|3
|-
|-
|8
|6
|1
|Blazej Czapla
|00:28
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-4
|-2
|2
|Andrzej Pluta *
|29:46
|17
|5/10
|50%
|0/0
|0%
|5/10
|50%
|2/2
|100%
|-
|1
|1
|6
|1
|3
|3
|-
|10
|19
|3
|Wojciech Tomaszewski
|07:42
|5
|2/3
|66.67%
|2/3
|66.67%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|2
|-
|2
|1
|3
|2
|1
|-
|3
|5
|4
|Ben Shungu
|21:30
|9
|1/6
|16.67%
|1/2
|50%
|0/4
|0%
|7/10
|70%
|-
|3
|3
|1
|3
|3
|2
|-
|15
|4
|5
|Matthias Tass
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Ojars Silins *
|17:59
|0
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|-
|4
|4
|2
|3
|-
|-
|-
|8
|3
|7
|Michal Kolenda *
|19:08
|7
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|-
|2
|2
|2
|3
|1
|-
|-
|11
|8
|8
|Race Thompson
|12:54
|15
|4/6
|66.67%
|3/4
|75%
|1/2
|50%
|6/8
|75%
|1
|4
|5
|-
|4
|2
|-
|-
|11
|14
|9
|Maksymilian Wilczek
|09:21
|1
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|-
|1
|1
|1
|2
|-
|1
|-
|-3
|3
|10
|Shane Hunter *
|26:24
|14
|5/7
|71.43%
|5/6
|83.33%
|0/1
|0%
|4/5
|80%
|1
|8
|9
|-
|4
|-
|2
|1
|5
|23
|11
|Carl Ponsar
|27:03
|8
|3/8
|37.5%
|1/4
|25%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|2
|7
|9
|1
|1
|2
|2
|-
|1
|13
|Team/Coaches
|4
|1
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|TOTAL
|200
|85
|25/56
|44.64%
|16/29
|55.17%
|9/27
|33.33%
|26/37
|70.27%
|11
|32
|43
|19
|24
|16
|11
|1
|118
