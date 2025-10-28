O Δημήτρης Κατσίβελης δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λέβιτσε (19:00, live Gazzetta, Cosmote Sport 4).

Πλήγμα για την ομάδα του Σάκοτα στα γκαρντ. Ο Δημήτρης Κατσίβελης δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια της ΑΕΚ στο ματς κόντρα στη Λέβιτσε (19:00, live Gazzetta, Cosmote Sport 4) για την 3η αγωνιστική του BCL.

Ο διεθνής γκαρντ της «Βασίλισσας» αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη μέση και ως εκ τούτου δεν μπορεί ν’ αγωνιστεί στην αναμέτρηση της Μπρατισλάβα. Ο Κατσιβελης μετρά 9 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ στο BCL φέτος. Επιπλέον σουτάρει με το εντυπωσιακό 42.9% στα τρίποντα.

Στα ματς της Basket League έχει 7.3 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 2 ασίστ κατά μέσο όρο, δίνοντας και σε αυτή τη διοργάνωση λύσεις στην περιφέρεια.

Ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης, Μάκης Αγγελόπουλος ακολούθησε την αποστολή της ΑΕΚ σε άλλο ένα εκτός έδρας ματς, αφού θα είναι κοντά στην ομάδα στην Μπρατισλάβα στην προσπάθεια για να γίνει το 3/3 στον όμιλο και να αγκαλιάσει την πρώτη θέση.