Παρουσία του Μάκη Αγγελόπουλου στην Μπρατισλάβα, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Λέβιτσε για την 3η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Στην Μπρατισλάβα βρίσκεται η ΑΕΚ, με στόχο να κάνει το 3/3 στη φάση των ομίλων του Basketball Champions League. Οι «κιτρινόμαυροι» αντιμετωπίζουν τη Λέβιτσε (28/10 - 19:00, LIVE στο Gazzetta), έχοντας ήδη κερδίζει Σζολνόκι και Ρίγα.

Με τον Ντράγκαν Σάκοτα να τονίζει πως η αποστολή στην Μπρατισλάβα είναι δύσκολη. «Ξέρουμε, ότι όλοι μάς έχουν για φαβορί. Δεν λέμε, ότι δεν είμαστε. Προφανώς και γνωρίζουμε τη δυναμικότητά μας, αλλά αυτό πρέπει να το αποδεικνύει κανείς στο γήπεδο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης με Λέβιτσε» ανέφερε μεταξύ άλλων ο προπονητής της ΑΕΚ.

Ενώ στο γήπεδο θα βρίσκεται και ο Μάκης Αγγελόπουλος. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΑΕΚ έχει ταξιδέψει στην Μπρατισλάβα, για να παρακολουθήσει από κοντά την 3η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Η 3η αγωνιστική

Λέβιτσε - ΑΕΚ (28/10 - 19:00)

Σζολνόκι - Ρίγα (29/10 - 19:00)

Η κατάταξη