Ρίτας Βίλνιους - Προμηθέας 98-79: Προσγειώθηκε... απότομα στη Λιθουανία
Η Ρίτας Βίλνιους επιβεβαίωσε από νωρίς τον τίτλο του φαβορί απέναντι στον Προμηθέα Πάτρας, παίρνοντας ξεκάθαρα τα ηνία από το πρώτο δεκάλεπτο και φτάνοντας σε μια ευρεία νίκη στη Λιθουανία με 98-79.
Ρίτας - Προμηθέας: Το ματς
Ο Προμηθέας ξεκίνησε δυνατά, με σωστές επιλογές και αποτελεσματικότητα κοντά στο καλάθι, χτίζοντας ένα μικρό προβάδισμα (12-15). Ωστόσο, από εκείνο το σημείο κι έπειτα, οι γηπεδούχοι πάτησαν… γκάζι και με ένα σερί 11 αναπάντητων πόντων, μετέτρεψαν το -3 σε +8 (23-15) επιβάλλοντας απόλυτα τον ρυθμό τους. Οι Λιθουανοί έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 29-19, την ώρα που ο Προμηθέας στηριζόταν σχεδόν αποκλειστικά στους Κόουλμαν (11π.) και Χάμοντς (8π.).
Kendale Coleman first two games: 7 pts total
Kendale Coleman in 10 min today: 13 pts 👀#BasketballCL I @promitheasbc pic.twitter.com/8WqWtKmbaO— Basketball Champions League (@BasketballCL) October 22, 2025
Στην εκκίνηση του δεύτερου δεκαλέπτου, η Ρίτας συνέχισε με αμείωτη ένταση, τρέχοντας ένα νέο 6-0 για να ξεφύγει στο +16 (35-19). Οι Πατρινοί συνέχιζαν να αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα στο περιφερειακό σουτ (1/8 τρίποντα σε 14 λεπτά αγώνα), ενώ ταυτόχρονα δεν μπορούσαν να περιορίσουν την παραγωγικότητα του αντιπάλου. Ο Αρτούρας Γκουντάιτις κυριαρχούσε στη ρακέτα, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τη Ρίτας, ενώ οι Κόουλμαν και Γκρέι πάλευαν να κρατήσουν όρθια την ελληνική ομάδα.
DUNK #6 🔥— Basketball Champions League (@BasketballCL) October 22, 2025
Coleman cannot stop SLAMMING IT DOWN 💥#BasketballCL | @promitheasbc pic.twitter.com/vX6yo1gEkh
Μετά την ανάπαυλα, το σκηνικό δεν άλλαξε. Η Ρίτας συνέχισε με την ίδια ενέργεια, φτάνοντας τη διαφορά στο +18 (57-39). Ο ΜακΚόλουμ προσπάθησε να «σπρώξει» τον Προμηθέα επιθετικά, έχοντας στο πλευρό του τον Γκρέι, μειώνοντας προσωρινά στους 13 (62-49). Όμως, το φινάλε της τρίτης περιόδου ανήκε και πάλι στους γηπεδούχους. Ο Τζόρνταν Γουόκερ, με τρίποντο στην εκπνοή, έστειλε τη διαφορά στους 20 πόντους (77-57).
Τα δεκάλεπτα: 29-19, 53-39, 77-57, 98-79
Ο MVP... Ο Αρτούρας Γκουντάιτις με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και μία ασίστ.
Ο καλύτερος των ηττημένων... Ο Κένταλ Κόουλμαν με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.
Το στατιστικό του αγώνα... Τα μόλις 2 τρίποντα στα 17 που ευστόχησε ο Προμηθέας και τα 21 ριμπάουντ έναντι στα 39 της Ρίτας.
|Rytas Vilnius
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Jacob Wiley *
|24:21
|8
|4/6
|66.67%
|4/5
|80%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|0
|2
|1
|0
|0
|5
|10
|1
|Jordan Walker *
|22:06
|14
|4/9
|44.44%
|2/4
|50%
|2/5
|40%
|4/4
|100%
|0
|1
|1
|6
|4
|6
|2
|0
|-1
|12
|2
|Gytis Radzevicius *
|27:10
|13
|4/6
|66.67%
|3/5
|60%
|1/1
|100%
|4/4
|100%
|1
|1
|2
|0
|2
|1
|0
|0
|15
|12
|3
|Arturas Gudaitis *
|23:07
|19
|4/7
|57.14%
|4/7
|57.14%
|0/0
|0%
|11/14
|78.57%
|3
|4
|7
|1
|2
|3
|1
|0
|-4
|19
|4
|Kay Bruhnke
|17:20
|7
|2/4
|50%
|0/1
|0%
|2/3
|66.67%
|1/2
|50%
|0
|3
|3
|3
|3
|0
|1
|2
|18
|13
|5
|Nikas Stuknys
|06:30
|4
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|4
|21
|6
|Gytis Masiulis
|15:12
|11
|2/5
|40%
|1/2
|50%
|1/3
|33.33%
|6/6
|100%
|4
|7
|11
|2
|2
|0
|1
|0
|19
|31
|7
|Danielius Kasparas
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|41
|8
|Simonas Lukosius
|13:20
|5
|2/3
|66.67%
|2/2
|100%
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|0
|2
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|6
|9
|Ignas Sargiunas
|27:37
|12
|5/9
|55.56%
|4/5
|80%
|1/4
|25%
|1/1
|100%
|0
|2
|2
|4
|0
|5
|0
|0
|20
|77
|10
|Martynas Paliukenas *
|23:17
|5
|2/4
|50%
|2/3
|66.67%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0
|2
|2
|3
|3
|3
|1
|1
|17
|6
|Team/Coaches
|1
|1
|2
|0
|0
|TOTAL
|200
|98
|31/55
|56.36%
|24/36
|66.67%
|7/19
|36.84%
|29/34
|85.29%
|12
|27
|39
|20
|19
|20
|6
|3
|Promitheas Patras BC Vikos Cola
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|2
|Leyton Hammonds *
|30:04
|10
|5/10
|50%
|5/8
|62.5%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|5
|0
|0
|0
|-15
|7
|4
|Kendal Coleman *
|26:44
|18
|7/9
|77.78%
|7/8
|87.5%
|0/1
|0%
|4/5
|80%
|1
|5
|6
|0
|3
|1
|2
|1
|-6
|23
|5
|Nikolaos Plotas
|09:53
|5
|2/3
|66.67%
|2/3
|66.67%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0
|0
|0
|0
|4
|0
|1
|0
|3
|4
|6
|Athanasios Bazinas
|20:12
|0
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|4
|2
|1
|0
|0
|-15
|3
|8
|Evdoxios Kapetakis
|03:25
|2
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|-1
|3
|9
|Kendale McCullum *
|28:55
|16
|6/12
|50%
|5/10
|50%
|1/2
|50%
|3/4
|75%
|0
|0
|0
|4
|4
|5
|5
|0
|-12
|13
|10
|Angelos Lagios *
|29:54
|6
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|2
|2
|4
|1
|4
|1
|1
|2
|-5
|10
|11
|Antonios Karagiannidis
|04:21
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|-14
|-1
|12
|Rob Gray *
|29:19
|17
|8/18
|44.44%
|8/13
|61.54%
|0/5
|0%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|2
|3
|1
|2
|0
|-18
|10
|13
|Pauly Paulicap
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|55
|77
|J.P. Macura
|13:56
|2
|1/3
|33.33%
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0
|1
|1
|3
|1
|0
|1
|0
|-9
|3
|79
|Sotiris Stavrakopoulos
|03:17
|3
|1/3
|33.33%
|0/0
|0%
|1/3
|33.33%
|0/0
|0%
|0
