Ρίτας Βίλνιους - Προμηθέας 98-79: Προσγειώθηκε... απότομα στη Λιθουανία

Ευτυχία Οικονομίδου
Ρίτας - Προμηθέας

Η Ρίτας Βίλνιους ισοπέδωσε τον Προμηθέα επικρατώντας με 98-79 στη Λιθουανία για το Basketball Champions League.

Η Ρίτας Βίλνιους επιβεβαίωσε από νωρίς τον τίτλο του φαβορί απέναντι στον Προμηθέα Πάτρας, παίρνοντας ξεκάθαρα τα ηνία από το πρώτο δεκάλεπτο και φτάνοντας σε μια ευρεία νίκη στη Λιθουανία με 98-79.

Ρίτας - Προμηθέας: Το ματς

Ο Προμηθέας ξεκίνησε δυνατά, με σωστές επιλογές και αποτελεσματικότητα κοντά στο καλάθι, χτίζοντας ένα μικρό προβάδισμα (12-15). Ωστόσο, από εκείνο το σημείο κι έπειτα, οι γηπεδούχοι πάτησαν… γκάζι και με ένα σερί 11 αναπάντητων πόντων, μετέτρεψαν το -3 σε +8 (23-15) επιβάλλοντας απόλυτα τον ρυθμό τους. Οι Λιθουανοί έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 29-19, την ώρα που ο Προμηθέας στηριζόταν σχεδόν αποκλειστικά στους Κόουλμαν (11π.) και Χάμοντς (8π.).

Στην εκκίνηση του δεύτερου δεκαλέπτου, η Ρίτας συνέχισε με αμείωτη ένταση, τρέχοντας ένα νέο 6-0 για να ξεφύγει στο +16 (35-19). Οι Πατρινοί συνέχιζαν να αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα στο περιφερειακό σουτ (1/8 τρίποντα σε 14 λεπτά αγώνα), ενώ ταυτόχρονα δεν μπορούσαν να περιορίσουν την παραγωγικότητα του αντιπάλου. Ο Αρτούρας Γκουντάιτις κυριαρχούσε στη ρακέτα, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τη Ρίτας, ενώ οι Κόουλμαν και Γκρέι πάλευαν να κρατήσουν όρθια την ελληνική ομάδα.

Μετά την ανάπαυλα, το σκηνικό δεν άλλαξε. Η Ρίτας συνέχισε με την ίδια ενέργεια, φτάνοντας τη διαφορά στο +18 (57-39). Ο ΜακΚόλουμ προσπάθησε να «σπρώξει» τον Προμηθέα επιθετικά, έχοντας στο πλευρό του τον Γκρέι, μειώνοντας προσωρινά στους 13 (62-49). Όμως, το φινάλε της τρίτης περιόδου ανήκε και πάλι στους γηπεδούχους. Ο Τζόρνταν Γουόκερ, με τρίποντο στην εκπνοή, έστειλε τη διαφορά στους 20 πόντους (77-57).

Τα δεκάλεπτα: 29-19, 53-39, 77-57, 98-79

Ο MVP... Ο Αρτούρας Γκουντάιτις με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και μία ασίστ.
Ο καλύτερος των ηττημένων... Ο Κένταλ Κόουλμαν με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.
Το στατιστικό του αγώνα... Τα μόλις 2 τρίποντα στα 17 που ευστόχησε ο Προμηθέας και τα 21 ριμπάουντ έναντι στα 39 της Ρίτας.

Rytas VilniusFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Jacob Wiley *24:2184/666.67%4/580%0/10%0/00%23502100510
1Jordan Walker *22:06144/944.44%2/450%2/540%4/4100%01164620-112
2Gytis Radzevicius *27:10134/666.67%3/560%1/1100%4/4100%112021001512
3Arturas Gudaitis *23:07194/757.14%4/757.14%0/00%11/1478.57%34712310-419
4Kay Bruhnke17:2072/450%0/10%2/366.67%1/250%033330121813
5Nikas Stuknys06:3042/2100%2/2100%0/00%0/00%11210100421
6Gytis Masiulis15:12112/540%1/250%1/333.33%6/6100%4711220101931
7Danielius Kasparas00:0000/00%0/00%0/00%0/00%00000000041
8Simonas Lukosius13:2052/366.67%2/2100%0/10%1/1100%0220100026
9Ignas Sargiunas27:37125/955.56%4/580%1/425%1/1100%022405002077
10Martynas Paliukenas *23:1752/450%2/366.67%0/10%1/250%02233311176
Team/Coaches11200
TOTAL2009831/5556.36%24/3666.67%7/1936.84%29/3485.29%12273920192063

Promitheas Patras BC Vikos ColaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Leyton Hammonds *30:04105/1050%5/862.5%0/20%0/00%11205000-157
4Kendal Coleman *26:44187/977.78%7/887.5%0/10%4/580%15603121-623
5Nikolaos Plotas09:5352/366.67%2/366.67%0/00%1/250%0000401034
6Athanasios Bazinas20:1200/20%0/00%0/20%0/00%02242100-153
8Evdoxios Kapetakis03:2520/00%0/00%0/00%2/2100%00000010-13
9Kendale McCullum *28:55166/1250%5/1050%1/250%3/475%00044550-1213
10Angelos Lagios *29:5463/475%3/475%0/00%0/20%22414112-510
11Antonios Karagiannidis04:2100/00%0/00%0/00%0/00%00002100-14-1
12Rob Gray *29:19178/1844.44%8/1361.54%0/50%1/250%01123120-1810
13Pauly Paulicap00:0000/00%0/00%0/00%0/00%00000000055
77J.P. Macura13:5621/333.33%1/1100%0/20%0/20%01131010-93
79Sotiris Stavrakopoulos03:1731/333.33%0/00%1/333.33%0/00%0
@Photo credits: FIBA
     

