Προμηθέας, BCL: Εκτός έδρας δοκιμασία στη Λιθουανία
Η ευρωπαϊκή δράση συνεχίζεται, με το πρόγραμμα της Τετάρτης (22/10) του BCL να περιλαμβάνει συνολικά τέσσερα παιχνίδια, μέσα στα οποία υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον.
Ο Προμηθέας Πατρών καλείται να αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Ρίτας Βίλνιους, θέλοντας να περάσει νικηφόρα από τη Λιθουανία και να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο την αήττητη έως τώρα πορεία του στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 19:30 ενώ θα υπάρξει και live τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της Cosmote Sport 4. Μέχρι στιγμής η ομάδα από την Πάτρα μετράει δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.
Η κατάταξη στον όμιλο του Προμηθέα
- Προμηθέας 2-0
- MLP 1-1
- Ρίτας Βίλνιους 1-1
- Λέγκια Βαρσοβίας 0-2
Το πρόγραμμα της Τετάρτης (22/10) στο BCL
- MLP - Λέγκια 19:30
- Ρίτας - Προμηθέας 19:30
- Σολέ - Χολόν 21:00
- Μπανταλόνα - Μπούρσασπορ 21:45
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.