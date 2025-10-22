Ο Προμηθέας Πατρών αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ρίτας Βίλνιους για το BCL, απόψε (22/10), θέλοντας να συνεχίσει την αήττητη πορεία στην Ευρώπη.

Η ευρωπαϊκή δράση συνεχίζεται, με το πρόγραμμα της Τετάρτης (22/10) του BCL να περιλαμβάνει συνολικά τέσσερα παιχνίδια, μέσα στα οποία υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον.

Ο Προμηθέας Πατρών καλείται να αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Ρίτας Βίλνιους, θέλοντας να περάσει νικηφόρα από τη Λιθουανία και να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο την αήττητη έως τώρα πορεία του στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 19:30 ενώ θα υπάρξει και live τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της Cosmote Sport 4. Μέχρι στιγμής η ομάδα από την Πάτρα μετράει δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Η κατάταξη στον όμιλο του Προμηθέα

Προμηθέας 2-0 MLP 1-1 Ρίτας Βίλνιους 1-1 Λέγκια Βαρσοβίας 0-2

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (22/10) στο BCL