Η ΚΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε τον κόσμο της για τα εισιτήρια του ματς με την Σολνόκι στη SUNEL Arena στις 15/10.

Εντυπωσιακά ξεκίνημα το... ταξίδι της στο φετινό BCL η ΑΕΚ, αφού επικράτησε στη Λετονία της Ρίγα με 69-53. Η Βασίλισσα μετά το ματς με τον Πανιώνιο (12/10, 13:00) για τη Stoiximan GBL, θα κοντραριστεί και πάλι στην έδρα της, τη SUNEL Arena με τη Σολνόκι για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του BCL, στις 15 Οκτώβρη. To πρώτο εντός έδρας ματς με κόσμο για φέτος στη SUNEL Arena, αφού η αναμέτρηση με τον Πανιώνιο είναι κεκλεισμένων.

Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ ενημέρωσε τον κόσμο της πως ξεκινησε η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων (από 15 ευρώ).

Αναλυτικά

Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση της «Βασίλισσας» με αντίπαλο την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας, Σολνόκι.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στις 19:30, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 6ου ομίλου του Basketball Champions League, της περιόδου 2025-2026.

Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 15 ευρώ.

Για τη διαδικτυακή αγορά Εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ GOV WALLET

Δείτε όλη τη διαδικασία που απαιτείται και πρέπει να ακολουθήσετε μετά την αγορά του εισιτηρίου, πατώντας ΕΔΩ.