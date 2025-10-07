Ο Προμηθέας το έκανε... θρίλερ στο τέλος κόντρα στη Χάιντελμπεργκ, αλλά κράτησε γερά κι έκανε νικηφόρα πρεμιέρα με 89-83 στο ΒCL.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε την πορεία του στο BCL ο Προμηθέας. Η ομάδα του Λιμνιάτη παραλίγο να χύσει την καρδάρα με το γάλα στο τέλος, αλλά τελικά κατάφερε να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα κόντρα στην Χάιντελμπεργκ με 89-83. Οι Πατρινοί τρόμαξαν στην τελευταία περίοδο, αλλά κράτησαν γερά και έκαναν σεφτέ στην Ευρώπη, στον όμιλο της διοργάνωσης.

Από την πλευρά των νικητών ο Γκρέι σταμάτησε στους 20 πόντους και ο ΜακΚάλουμ πρόσθεσε 15 πόντους, πετυχαίνοντας κρίσιμα καλάθια στα τελευταία λεπτά. Ο Καραγιαννίδης είχε 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4/4 σουτ.

Στον αντίποδα για τη γερμανική ομάδα ο Χορν τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους.

Προμηθέας - Χάιντελμπεργκ: Το ματς

H ομάδα της Πάτρας κυριάρχησε στο πρώτο δεκάλεπτο και κατάφερε να προηγηθεί με 32-13, δημιουργώντας τεράστια θέματα στου Γερμανούς. Η Χάιντελμπεργκ αντέδρασε και κατάφερε να ρίξει τη διαφορά στους 14, με τον Ζίπσερ να γράφει το 50-36 στο τέλος του ημιχρόνου. Η ομάδα του Λιμνιάτη σούταρε με 5/9 τρίποντα στο ημίχρονο, με τον Γκρέι να έχει 12 πόντους.

Oι Πατρινοί πάτησαν το γκάζι και έκαναν το 60-42 στο 23' με το καλάθι του Πόλικαπ. Oι Γερμανοί δεν μπορούσαν να πλησιάσουν, με τον Γκρέι να γράφει το 64-46 στο 26'. Η γερμανική ομάδα δεν τα παράτησε και με τον ΜακΛέιν έκανε το 77-69, όμως ο Πλώτας επανέφερε τη διαφορά στο +10 για το 79-69. Ο Προμηθέας δεν πρόσεξε και ο Γουίδερς μείωσε σε 79-76 στο 38'. Ο ΜακΚάλουμ έδωσε ανάσα για το 81-76. Ο ίδιος παίκτης έκανε το 84-79 στα 30 δευτερόλεπτα. Οι Πατρινοί ήταν ψύχραιμοι στα τελευταία δευτερόλεπτα και τελικά επικράτησαν με

Τα δεκάλεπτα: 32-13, 50-36, 74-56, 89-83

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... άντεξε στην αντεπίθεση των Γερμανών

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ O... Γκρέι με 20 πόντους

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... ΜακΚάλουμ με 15 πόντους και Καραγιαννίδης με 12 και 8 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Κέμπεν που είχε 5 πόντους με 2/10 σουτ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Χορν σταμάτησε στους 22 πόντους.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η απόδοση του Προμηθέα για τρία δεκάλεπτα.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το τελευταίο δεκάλεπτο των Πατρινών.