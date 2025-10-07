Προμηθέας - Χάιντελμπεργκ 89-83: Αντέξε στην αντεπίθεση και άνοιξε λογαριασμό
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε την πορεία του στο BCL ο Προμηθέας. Η ομάδα του Λιμνιάτη παραλίγο να χύσει την καρδάρα με το γάλα στο τέλος, αλλά τελικά κατάφερε να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα κόντρα στην Χάιντελμπεργκ με 89-83. Οι Πατρινοί τρόμαξαν στην τελευταία περίοδο, αλλά κράτησαν γερά και έκαναν σεφτέ στην Ευρώπη, στον όμιλο της διοργάνωσης.
Από την πλευρά των νικητών ο Γκρέι σταμάτησε στους 20 πόντους και ο ΜακΚάλουμ πρόσθεσε 15 πόντους, πετυχαίνοντας κρίσιμα καλάθια στα τελευταία λεπτά. Ο Καραγιαννίδης είχε 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4/4 σουτ.
Στον αντίποδα για τη γερμανική ομάδα ο Χορν τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους.
Προμηθέας - Χάιντελμπεργκ: Το ματς
H ομάδα της Πάτρας κυριάρχησε στο πρώτο δεκάλεπτο και κατάφερε να προηγηθεί με 32-13, δημιουργώντας τεράστια θέματα στου Γερμανούς. Η Χάιντελμπεργκ αντέδρασε και κατάφερε να ρίξει τη διαφορά στους 14, με τον Ζίπσερ να γράφει το 50-36 στο τέλος του ημιχρόνου. Η ομάδα του Λιμνιάτη σούταρε με 5/9 τρίποντα στο ημίχρονο, με τον Γκρέι να έχει 12 πόντους.
Oι Πατρινοί πάτησαν το γκάζι και έκαναν το 60-42 στο 23' με το καλάθι του Πόλικαπ. Oι Γερμανοί δεν μπορούσαν να πλησιάσουν, με τον Γκρέι να γράφει το 64-46 στο 26'. Η γερμανική ομάδα δεν τα παράτησε και με τον ΜακΛέιν έκανε το 77-69, όμως ο Πλώτας επανέφερε τη διαφορά στο +10 για το 79-69. Ο Προμηθέας δεν πρόσεξε και ο Γουίδερς μείωσε σε 79-76 στο 38'. Ο ΜακΚάλουμ έδωσε ανάσα για το 81-76. Ο ίδιος παίκτης έκανε το 84-79 στα 30 δευτερόλεπτα. Οι Πατρινοί ήταν ψύχραιμοι στα τελευταία δευτερόλεπτα και τελικά επικράτησαν με
Τα δεκάλεπτα: 32-13, 50-36, 74-56, 89-83
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... άντεξε στην αντεπίθεση των Γερμανών
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ O... Γκρέι με 20 πόντους
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... ΜακΚάλουμ με 15 πόντους και Καραγιαννίδης με 12 και 8 ριμπάουντ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Κέμπεν που είχε 5 πόντους με 2/10 σουτ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Χορν σταμάτησε στους 22 πόντους.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η απόδοση του Προμηθέα για τρία δεκάλεπτα.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το τελευταίο δεκάλεπτο των Πατρινών.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.