Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, τις εκπομπές του Gazzetta για ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά και την πρεμιέρα των ελληνικών ομάδων στο Basketball Champions League.

Σήμερα Τρίτη (7/10), όπως και κάθε μέρα στις 14:00 οι Galacticos αναλύουν τα πάντα γύρω από το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League. Ο Κώστας Ψάρρας μαζί με τους Κώστα Νικολακόπουλο, Νίκο Αθανασίου και Γιώργο Τσακίρη μεταφέρουν το ρεπορτάζ και σχολιάζουν τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου κι όχι μόνο.

Απευθείας σύνδεση με Θεσσαλονίκη, με τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο να μοιράζονται τα τελευταία νέα για ΠΑΟΚ και Άρη αντίστοιχα.

Αμέσως μετά, στις 16:15, ακολουθεί το Gazz Floor powered by Novibet ζωντανά στο Youtube του Gazzetta. Λίγο πριν την έναρξη της 3ης αγωνιστικής της Euroleague, ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης, ο Αντώνης Καλκαβούρας, ο Νίκος Παπαδογιάννης και η Ευτυχία Οικονομίδου μιλούν για όλους και για όλα και σχολιάζουν τα νέα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό πριν τις ερχόμενες αναμετρήσεις τους.

Στο μπάσκετ, σήμερα ξεχωρίζει το ματς ανάμεσα σε Ρίγα και ΑΕΚ για την πρεμιέρα του Basketball Champions League. Τζάμπολ στις 21:00, σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 4. Λίγο νωρίτερα, στις 19:00, ο Προμηθέας Πατρών θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Χαϊδεβέργη στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της διοργάνωσης (Cosmote Sport 4).

Τέλος, ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει την Ουλμ, στη 2η αγωνιστική του Euro Cup με το ματς να είναι προγραμματισμένο για τις 20:00, σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports Prime.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας