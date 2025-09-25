Η Πατριότι Λέβιτσε εξασφάλισε με... θρίλερ πρόκριση στο Group F του Basketball Champions League, όπου θα βρει μπροστά της την ΑΕΚ.

Όσο η ΑΕΚ βρίσκεται στη Ρόδο για το Super Cup, ολοκληρώθηκε το παζλ των ομίλων του Basketball Champions League με την Ένωση να μαθαίνει την τέταρτη και τελευταία αντίπαλό της.

Η Πατριότι Λέβιτσε, ομάδα από τη Σλοβακία, πανηγύρισε μια θρίλερ νίκη με 100-98 στην παράταση επί της Μπάκεν Μπέαρς, χάρη σε ένα συγκλονιστικό buzzer-beater τρίποντο του Γουίλ Κάριους. Η νίκη αυτή της εξασφάλισε τη συμμετοχή στο Group F του Basketball Champions League, δηλαδή στον όμιλο όπου συμμετέχει και η ΑΕΚ, μαζί με τις ομάδες Σζολνόκι και VEF Ρίγα.

Ο Κάριους ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Λέβιτσε, σημειώνοντας double-double με 33 πόντους και 11 ριμπάουντ, καθιστώντας την ομάδα πλήρως έτοιμη για τη μάχη του ομίλου απέναντι στην ΑΕΚ και τις άλλες ανταγωνίστριες ομάδες.