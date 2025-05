Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει το Final Four του BCL στην ανανεωμένη SUNEL Arena.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για να φιλοξενήσει στο σπίτι της, στη SUNEL Arena το Final Four του Basketball Champions League και θα το κάνει από τις 9 έως τις 11 Μαΐου στο ανανεωμένο γήπεδό της.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Από τις 9 έως τις 11 Μαΐου 2025, η Αθήνα φιλοξενεί το Basketball Champions League Final Four 2025 powered by SUNEL, τη μοναδική τελική φάση κορυφαίας ευρωπαϊκής μπασκετικής διοργάνωσης, που διεξάγεται εφέτος εντός της ηπείρου. Και στο επίκεντρο βρίσκεται η SUNEL Arena, η οποία δεν θα φιλοξενήσει απλώς τη διοργάνωση – αλλά θα την υποδεχθεί ανανεωμένη, ενισχυμένη και αρχιτεκτονικά μεταμορφωμένη, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής.

Οι φίλοι της ΑΕΚ, αλλά και όλοι οι επισκέπτες της διοργάνωσης, θα βρεθούν σε ένα γήπεδο εντελώς διαφορετικό από αυτό που γνώριζαν – πλήρως ανανεωμένο σε κάθε του πτυχή.

Οι εκτεταμένες παρεμβάσεις είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας της ΑΕΚ Bettson BC με τη SUNEL Group και εξελίσσονται με ταχύ ρυθμό, με σκοπό να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της διοργάνωσης. Πρόκειται για την πρώτη φάση ενός φιλόδοξου, πολυετούς σχεδίου, που στοχεύει να μετατρέψει τη SUNEL Arena σε έναν σύγχρονο, πολυλειτουργικό προορισμό με διαρκή λειτουργία και νέα ταυτότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο εξωτερικός βραδινός φωτισμός του Γηπέδου αλλάζει πλήρως, με στόχο να αναδεικνύει το κτίριο με τρόπο πιο καθαρό, πιο εντυπωσιακό και πιο επιβλητικό. Η SUNEL Arena αποκτά νέα παρουσία και χαρακτήρα τις βραδινές ώρες, συμβαδίζοντας με τον συνολικό της μετασχηματισμό. Στην οροφή του σταδίου θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά το λογότυπο «SUNEL Arena», στοιχείο που αποτυπώνει με σαφήνεια τη νέα εποχή του χώρου.

Παράλληλα, οι VIP Σουίτες αναδιαμορφώνονται πλήρως, με νέες διαρρυθμίσεις, δάπεδα, φωτισμό και τηλεοράσεις. Επενδύονται με σύγχρονα υλικά και σχεδιάζονται από την αρχή ώστε να προσφέρουν άνεση, ιδιωτικότητα και ανεμπόδιστη θέα στον αγωνιστικό χώρο. Η εμπειρία φιλοξενίας αναβαθμίζεται ουσιαστικά, καλύπτοντας τις απαιτήσεις τόσο διεθνών αθλητικών διοργανώσεων όσο και πολιτιστικών ή επιχειρηματικών εκδηλώσεων υψηλών προδιαγραφών.

Το Γήπεδο διαθέτει πλέον νέα καθίσματα σε μαύρο χρώμα, προσφέροντας μεγαλύτερη ομοιομορφία και καθαρή οπτική στον χώρο. Επιπλέον, βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες διορθωτικές κινήσεις τόσο στον εξωτερικό όσο και στον εσωτερικό χώρο. Παράλληλα, το εσωτερικό και εξωτερικό branding της SUNEL Arena ανανεώνεται πλήρως, με νέα banners, signage και ενοποιημένες αισθητικές παρεμβάσεις που διαμορφώνουν ένα σύγχρονο, συνεκτικό περιβάλλον για τον επισκέπτη. Για τις ανάγκες του BCL Final Four 2025 powered by SUNEL, θα τοποθετηθεί κεντρικό «cube» της FIBA, το οποίο θα προβάλλει στατιστικά, επαναλήψεις και δυναμικό περιεχόμενο κατά τη διάρκεια των αγώνων. Η παρουσία του ενισχύει σημαντικά τη συνολική εμπειρία του Final Four, ενώ μετά τη διοργάνωση η ΑΕΚ Βetsson BC θα προχωρήσει στην τοποθέτηση μόνιμου cube ιδιοκτησίας της, ενδυναμώνοντας περαιτέρω την τεχνολογική υποδομή της SUNEL Arena.»

Ο Κωνσταντίνος Ζυγούρας, CEO της SUNEL Group, δήλωσε: «Η SUNEL Arena εισέρχεται δυναμικά σε μια νέα φάση. Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται σήμερα είναι μόνο το πρώτο στάδιο. Ακολουθεί η ενεργειακή αναβάθμιση, με στόχο να δημιουργήσουμε έναν χώρο πρότυπο – λειτουργικό, βιώσιμο και ανοικτό στην κοινωνία. Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε σε αυτή τη μετάβαση, με σεβασμό στην ιστορία του σταδίου και πίστη στις δυνατότητές του για το μέλλον. Το Final Four αποτελεί για εμάς την ιδανική αφετηρία για να παρουσιάσουμε τη νέα εποχή της SUNEL Arena».

Ο Μάκης Αγγελόπουλος, μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ Βetsson BC, από την πλευρά του δήλωσε: «Η SUNEL Arena είναι το Σπίτι μας, και πλέον αλλάζει επίπεδο. Με τη στήριξη της SUNEL Group, προχωράμε σε παρεμβάσεις ουσίας, που δεν αφορούν μόνο στο Final Four αλλά και στο αύριο της ΑΕΚ. Δημιουργούμε ένα γήπεδο, που δεν εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες μιας ομάδας, αλλά αποτελεί και σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό στη χώρα. Η προσπάθεια συνεχίζεται, με σχέδιο και αποφασιστικότητα».