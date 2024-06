Γνωστές έγιναν οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο BCL της σεζόν 2024-25.

Οι διοργανωτές έκαναν γνωστές τις ομάδες που θα συμμετέχουν τη σεζόν 2024-25. Απευθείας στους ομίλους του BCL θα παίξουν η ΑΕΚ, το Περιστέρι bwin, ο Προμηθέας και ο Κολοσσός, ενώ ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει από τα προκριματικά.

Η Ένωση είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση του BCL, το 2018 στο ΟΑΚΑ, ενώ έχει παίξει άλλη μια φορά στον τελικό της διοργάνωσης. Από την άλλη, οι Περιστεριώτες βρέθηκαν φέτος στο Final Four της διοργάνωσης.

Οι ομάδες που μπήκαν απευθείας στους ομίλους: ΑΕΚ, Μανρέσα, Ντερτόνα, Φάλκο, Οστάνδη, FMP, Γαλατά, Χολόν, Ιγκοκέα, Σζέτσιν, Κολοσσός, Τενερίφη, Ναντέρ, Τσέμνιτζ, Ρέτζιο Εμίλια, Περιστέρι bwin, Καρσίγιακα, Προμηθέας, Ράστα Βέχτα, Ρίτας Βίλνιους, Σεντ Κουέντιν, Μούρθια, Μάλαγα, Ρίγα, Σλασκ Βρότσλαβ, Βούρτσμπουργκ, Ραμάτ Γκαν, Μανίσα.

Ο ΠΑΟΚ θα παίξει στα προκριματικά, εκεί όπου θα βρεθούν άλλες 24 ομάδες. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θέλει ένα από τα 4 διαθέσιμα εισιτήρια για να βρεθεί στους «32» τoυ BCL.

Past 𝙬𝙞𝙣𝙣𝙚𝙧𝙨, reigning @FIBAEuropeCup 𝙩𝙞𝙩𝙡𝙚 𝙝𝙤𝙡𝙙𝙚𝙧𝙨, five 𝙙𝙤𝙢𝙚𝙨𝙩𝙞𝙘 𝙘𝙝𝙖𝙢𝙥𝙨, eight 𝙣𝙚𝙬𝙘𝙤𝙢𝙚𝙧𝙨 and many, many more - welcome to #BasketballCL 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐍𝐨. 𝟗! 💌 pic.twitter.com/PjkckVqRrY