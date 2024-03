Η Stark Arena του Βελιγραδίου θα φιλοξενήσει το Final 4 του BCL το τριήμερο 26-28 Απριλίου, όπως έγινε γνωστό στο πλαίσιο της κλήρωσης των προημιτελικών της διοργάνωσης.

Η Stark Arena, η μεγάλη αρένα του Βελιγραδίου που χρησιμοποιούν ως κοινή έδρα η Παρτιζάν και ο Ερυθρός Αστέρας στη EuroLeague και στην Αδριατική Λίγκα θα φιλοξενήσουν το Final 4 του Basketball Champions League το τριήμερο 26-28 Απριλίου.

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο της κλήρωσης των προημιτελικών της διοργάνωσης, το απόγευμα της Πέμπτης 21/3 όπου ο Προμηθέας Πατρών και το Περιστέρι bwin θα μάθουν τους αντιπάλους τους.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι το Final 4 θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι χωρίς να συμμετέχει ομάδα από τη Σερβία στην τελική φάση.



