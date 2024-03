Με ελληνική παρουσία τους Ρένφρο και Κόφι το Top 5 του Basketball Champions League.

Η δράση στη φάση των ομίλων των «16» του Basketball Champions League συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς και οι αναμετρήσεις δεν σταματούν να προσφέρουν συναρπαστικές «μάχες» και εντυπωσιακές φάσεις.

Στο πιο πρόσφατο Top 5 μάλιστα, υπάρχει «διπλή» ελληνική παρουσία. Συγκεκριμένα στην 4η θέση βρίσκεται η εντυπωσιακή τάπα του Νέιτ Ρένφρο στο παιχνίδι του Περιστερίου bwin με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ ενώ αμέσως μετά ακολουθεί το κάρφωμα του Κρις Κόφι που ήταν η ολοκλήρωση της όμορφης συνεργασίας ανάμεσα στους παίκτες του Προμηθέα από τον αγώνα με τη Χάποελ Χολόν στην Πάτρα.

