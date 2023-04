Χάποελ Ιερουσαλήμ: «Είμαστε ένα ασφαλές μέρος για όλους τους παίκτες και οπαδούς, υποδεχόμαστε κάθε λάτρη του μπάσκετ»

Στο νέο επεισόδιο του «Humans of BCL» οι φίλοι της Χάποελ αναφέρουν πως το γήπεδό τους είναι ένα ασφαλές μέρος για κάθε αντίπαλο, ενόψει και της αναμέτρησης απέναντι στην ΑΕΚ (Τετάρτη 17/4 - 19:30).

Με τους τόνους να έχουν ανέβει τις τελευταίες ημέρες μεταξύ των δύο ομάδων, μετά και τα όσα συνέβησαν στα Λιόσια στην επικράτηση της ΑΕΚ, η Χάποελ αναφέρει πως το γήπεδό της είναι ένα ασφαλές μέρος.

Οι Ισραηλινοί μόλις πριν από μερικές ημέρες ανέφεραν πως κόντρα στην ΑΕΚ για το Game 3 της σειράς (Τετάρτη 17/4 - 19:30) θα ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως.

Το νέο βίντεο που αναρτήθηκε στα σόσιαλ μίντια κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση. «Είμαστε η Χάποελ Ιερουσαλήμ. Ένα ασφαλές μέρος για όλους τους οπαδούς, αντιπάλους, παίκτες. Εκεί που γιορτάζουμε τη διαφορετικότητα και υποδεχόμαστε κάθε λάτρη του μπάσκετ. Αυτή είναι η ιστορία μας» αναφέρουν οι Ισραηλινοί.

Θυμίζουμε πως μόλις μία μέρα πριν, η ΑΕΚ προέβη σε καταγγελία για απειλές κατά του Ακίλ Μίτσελ, με τη Χάποελ να μοιράζει τον αριθμό του τηλεφώνου του σε φίλους της ομάδας.

מהאהבה האינסופית מאשקה ועד האמונה האדומה של משפחת חדד: זאת הפועל ירושלים.



We are Hapoel Jerusalem.

A safe place for everyone - fans, rivals, players.

Where we celebrate diversity and welcome each and every basketball lover.

This is our story.



Full Vid > https://t.co/NNFUfkIcmK pic.twitter.com/M4AdzsNSXr