Δέδας για Χαποέλ Χολόν: «Τρομερή προσπάθεια, περήφανος για τους ανθρώπους μου εκεί»

Ο Στέφανος Δέδας έσπευσε να δώσει τα συγχαρητήριά του στην πρώην ομάδα του, Χαποέλ Χολόν, που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του BCL όπου αποκλείστηκε από την Τενερίφη.

Η Τενερίφη επικράτησε με 78-71 της Χαποέλ Χολόν στον πρώτο ημιτελικό του Final 4 του BCL στο Μπιλμπάο κι έκλεισε θέση στον μεγάλο τελική της Κυριακής (8/5). Ο Στέφανος Δέδας, που ξεκίνησε την σεζόν στην ΑΕΚ και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας ως βοηθός του Δημήτρη Ιτούδη, είχε το δικό του πέρασμα από την ομάδα του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, κάθισε στην κορυφή του πάγκου της Χαποέλ τη διετία 2019-21 και συνδέθηκε τόσο με την ομάδα, όσο και τον κόσμο της! Κάτι που έκανε φανερό με το ποστάρισμά του αμέσως μετά την λήξη της ευρωπαϊκής αναμέτρησης των Ισραηλινών. Ο Δέδας έσπευσε να συγχαρεί άπαντες για την φετινή τους πορεία, ενώ δήλωσε περηφάνεια για τους ανθρώπους της Χολόν.

«Τρομερή προσπάθεια, στήριξη και χαρακτήρας! Ένας οργανισμός που αρνείται να χάσει... Περήφανος για τους ανθρώπους μου στην Χολόν, οι φίλαθλοι της Χολόν είναι πρωταθλητές».

@HapoelHolonBC amazing effort, support, character!!!! Organization that refuses to lose! What an amazing European campaign one more year @BasketballCL proud for my people in holonia @RoyDvora @ei_lanciano @OronNir holonia fans champions 💜 pic.twitter.com/paDUHjJA08