Λαύριο: Κόντρα στην Τρεβίζο για μια θέση στους «16» του BCL

Το Λαύριο θα αντιμετωπίσει την ιταλική Τρεβίζο στα play in του BCL με φόντο την είσοδο στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Τις δικές του πιθανότητες θα διεκδικήσει το Λαύριο στην επόμενη φάση του Basketball Champions League καθώς θα κληθεί να διεκδικήσει την πρόκριση στους «16».

Αντίπαλος για την ομάδα του Χρήστου Σερέλη που εντυπωσίασε κόντρα στην Ουνικάχα Μάλαγα θα είναι η Τρεβίζο, η οποία τερμάτισε στην 2η θέση του 4ου ομίλου μετά τη νίκη της επί της ΑΕΚ και θα αντιμετωπίσει το Λαύριο το οποίο βρέθηκε στην 3η θέση του 3ου ομίλου.

Η ελληνική ομάδα θα έχει το μειονέκτημα της έδρας στη σειρά των best of three, όπερ και σημαίνει ότι θα δώσει ένα ματς στο ΣΕΦ ενώ εάν και εφόσον χρειαστούν τρία παιχνίδια θα χρειαστεί να ταξιδέψει και πάλι στην ιταλική πόλη.

Τα πρώτα ματς θα διεξαχθούν στις 4 και 5 Ιανουαρίου, οι δεύτερες αναμετρήσεις στις 11 και 12 του μήνα ενώ στις σειρές που θα χρειαστούν και τρίτα παιχνίδια, αυτά θα διεξαχθούν στις 18 και 19 Ιανουαρίου.