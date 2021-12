Λαύριο: Επικρατέστερος αντίπαλος στο play-in η Τρεβίζο

Το Λαύριο ετοιμάζεται πλέον για τις αναμετρήσεις του play-in, με την Τρεβίζο, την αυριανή αντίπαλο της ΑΕΚ, να είναι το επικρατέστερο εμπόδιο για την ομάδα του Χρήστου Σερέλη.

O Χρήστος Σερέλης, μετά τη νίκη πρόκριση του Λαυρίου επί της Μάλαγα, θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Τρεβίζο με την ΑΕΚ (22/12, 21:00) για έναν παραπάνω λόγο. Η ιταλική ομάδα αναμένεται να είναι η αντίπαλος του Λαυρίου στη φάση του play-in του BCL.

Η διαδικασία είναι απλή. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν σε μία σειρά best of three, με την ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις δύο νίκες να παίρνει την πρόκριση.

Το Λαύριο θα έχει το μειονέκτημα έδρας (δύο ματς εκτός, ένα στην Ελλάδα), αφού τερμάτισε στην 3η θέση του ομίλου του.

Ο 3ος όμιλος, του Λαυρίου, σταυρώνει με τον 4ο, αυτόν της ΑΕΚ, η οποία έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια.

Η Τρεβίζο αυτή τη στιγμή είναι στη 2η θέση του 4ου ομίλου. Κυνηγάει την πρωτοπόρο Φάλκο, αλλά για την περάσει θα πρέπει να νικήσει την ΑΕΚ και οι Ούγγροι να χάσουν από τη Ρίγα (έχει πάρει επίσης την πρόκριση για τα play-in).