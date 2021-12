Ρίτας-Όλντενμπουργκ: Φοβερό φινάλε και παραλίγο μεγάλη ανατροπή από τους Γερμανούς (vid)

Η Ρίτας Βίλνιους κατάφερε να... επιβιώσει από το θρίλερ κόντρα στην Όλντενμπουργκ και με τη νίκη της με 71-69 να αγκαλιάσει τη πρόκριση στην επόμενη φάση.

Δραματικό έμελλε να ήταν το φινάλε του αγώνα στην «Avia Solutions Group Arena» του Βίλνιους, καθώς η γηπεδούχος Ρίτας λίγο έλειψε να κάνει... χαρακίρι απέναντι στην Όλντενμπουργκ! Συγκεκριμένα είχε το προβάδισμα με 70-63 ένα λεπτό πριν από το τέλος του αγώνα και παρόλα αυτά γλίτωσε στο... ένα σουτ το ενδεχόμενο της ήττας!

Οι Γερμανοί δεν τα παράτησαν και εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τα αλλεπάλληλα λάθη των γηπεδούχων, με αποτέλεσμα να πλησιάσουν στο καλάθι (71-69) και να έχουν και το τελευταίο σουτ για τη νίκη. Όμως το «ανοικτό» τρίποντο που επιχείρησε ο Κάμερον Κλαρκ δεν βρήκε στόχο και κάπως έτσι η Ρίτας πήρε τη νίκη.

Από τους γηπεδούχους, ο Μορίς Εντούρ είχε 15 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησαν σε απόδοση οι Ραντζεβίτσιους (13π.), Καρινιάουσκας (12π.) και Μπουτκεβίτσιους (10π.) Για την Όλντενμπουργκ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τάι Οντιάσε με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Να σημειωθεί ότι πριν από το το ματς είχε τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για τη μνήμη του Στέφαν Γέλοβατς, ο οποίος είχε φορέσει τη φανέλα της Ρϊτας τη σεζόν 2013-14.

Τα δεκάλεπτα: 19-17, 41-33, 58-51, 71-69

Δείτε τι έγινε στο τελευταίο λεπτό

We were 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙘𝙡𝙤𝙨𝙚 to posting a Verstappen/Hamilton reference today 😵 #BasketballCL pic.twitter.com/a7nSHfGpQG