Γέλοβατς: Ενός λεπτού σιγή και δάκρυα πριν από το ματς Ρίτας-Όλντενμπουργκ

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα Ρίτας-Όλντενμπουργκ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τη μνήμη του Στέφαν Γέλοβατς, ενώ τα μέλη της Ρίτας δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Ο αδικοχαμένος Σέρβος μπασκετμπολίστας είχε αγωνιστεί στη λιθουανική ομάδα τη σεζόν 2013-14 και άνθρωποι οι οποίοι τον γνώριζαν δάκρυσαν την ώρα που τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τη μνήμη του.

Τα βουρκωμένα μάτια είχαν κατακλύσει το γήπεδο της Ρίτας, ειδικά τη στιγμή που προβλήθηκε στο Jumbotron του γηπέδου η μορφή του Στέφαν Γέλοβατς με τη φανέλα της Λιέτουβος.

«Ήσουν πολλά περισσότερα από έναν μπασκεμπολίστα. Στους κοντινούς σου ανθρώπους ήσουν όλος ο κόσμος» ανέφερε ο παρουσιαστής στο γήπεδο της Ρίτας, διαβάζοντας το γράμμα του φίλου του, Ιβάν Μπούτβα.

Tears in Rytas' players and coaches eyes as former player Stevan Jelovac is remembered before @BasketballCL game.



Arena announcer read Ivan Buva's letter to his friend, saying "You were so much more then basketball player. To many of those closest to you you meant the world" pic.twitter.com/rBAoDsKe0u