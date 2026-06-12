Έγραψαν το όνομά τους στην ιστορία!

Όλοι οι πρωταθλητές του Basketaki The League 2025-2026 (Winter edition).

Elite League by Novibet: Οι Γκουρούδες στην κορυφή του Basketaki!

Η κορυφή του Basketaki The League έχει πλέον το όνομα των Γκουρούδων!

Στον μεγάλο τελικό της Elite League by Novibet, οι Γκουρούδες έβαλαν τέλος στο αήττητο σερί των West Kings, επικρατώντας με 89-80 και κατακτώντας το πρωτάθλημα με εμφατικό τρόπο. Οι «βασιλιάδες» είχαν πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή πορεία μέχρι τον τελικό χωρίς ήττα, όμως βρήκαν απέναντί του μια ομάδα αποφασισμένη να γράψει ιστορία.

Οι Γκουρούδες έδειξαν χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης, διατήρησαν το προβάδισμά τους όταν οι West Kings προσπάθησαν να

επιστρέψουν και πανηγύρισαν έναν σπουδαίο τίτλο. Με αυτή τη νίκη έραψαν το τρίτο αστέρι στη φανέλα τους, προσθέτοντας την κορυφή της Elite League στις δύο προηγούμενες κατακτήσεις τους στη Master League και επιβεβαιώνοντας τη θέση τους ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες που έχουν

περάσει από το Basketaki The League.

Master League: Οι Brothers United στην κορυφή με buzzer-beater τίτλου!

Ένας τελικός αντάξιος της ιστορίας της Master League ανέδειξε τους Brothers United πρωταθλητές για τη σεζόν 2025-2026. Σε ένα παιχνίδι που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, οι Brothers United λύγισαν τους Athens Crips με 49-48 και κατέκτησαν το πολυπόθητο τρόπαιο.

Οι δύο ομάδες έδωσαν σκληρή μάχη σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με τις άμυνες να κυριαρχούν και καμία πλευρά να μην καταφέρνει να χτίσει διαφορά ασφαλείας.

Με ήρωα της τελευταίας στιγμής τον Καρτάνο, οι Brothers United ανέβηκαν στην κορυφή της Master League, πανηγυρίζοντας μια σπουδαία κατάκτηση απέναντι σε έναν εξαιρετικό αντίπαλο. Ένας τίτλος που ήρθε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο και θα μείνει αξέχαστος σε όσους παρακολούθησαν τον

μεγάλο τελικό.

Evolution League: Οι Κομπλεξικοί συνεχίζουν να γράφουν ιστορία!

Οι Κομπλεξικοί απέδειξαν για ακόμη μία φορά γιατί συγκαταλέγονται στις πιο επιτυχημένες και σταθερές ομάδες του Basketaki τα τελευταία χρόνια. Στον μεγάλο τελικό της Evolution League, που διεξήχθη στο Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», πραγματοποίησαν μια κυριαρχική εμφάνιση και επικράτησαν των Grovers με 71-53, κατακτώντας πανάξια το πρωτάθλημα.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Σερέτη, ο οποίος βρέθηκε σε εξαιρετική βραδιά και ηγήθηκε της προσπάθειας της ομάδας του, οι Κομπλεξικοί επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης στους αξιόμαχους Grovers. Η συνολική τους εικόνα ήταν υποδειγματική σε άμυνα και επίθεση, με την ομάδα να παρουσιάζει την πληρότητα και τη συνοχή που τη χαρακτήρισε καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Η κατάκτηση της Evolution League αποτελεί το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα για τους Κομπλεξικούς, μετά τον περσινό θρίαμβο στη Development 2, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή ανοδική τους πορεία.



Πλέον, το επόμενο βήμα είναι η πρόκληση της Master League, εκεί όπου θα κληθούν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στις κορυφαίες ομάδες του θεσμού και να κυνηγήσουν ακόμη μεγαλύτερα όνειρα. Οι πρωταθλητές έδειξαν ότι διαθέτουν όλα τα στοιχεία για να συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν και στις υψηλότερες βαθμίδες του Basketaki The League.

Progress League: Οι Wolves K9 Arena επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί!

Ένας από τους πιο συναρπαστικούς τελικούς της φετινής σεζόν στο Basketaki The League είχε ως μεγάλους νικητές τους Wolves K9 Arena. Σε μια

αναμέτρηση γεμάτη εναλλαγές συναισθημάτων, ένταση και δυνατές μονομαχίες, οι πρωταθλητές κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση της εξαιρετικής Webetter με 74-65 και να σηκώσουν την κούπα της Progress League στο Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Οι Wolves K9 Arena είχαν φτάσει μέχρι τον τελικό ως το αδιαμφισβήτητο φαβορί της διοργάνωσης και φρόντισαν να το επιβεβαιώσουν και μέσα στο

παρκέ. Παρά την εξαιρετική προσπάθεια της Webetter, που πάλεψε μέχρι το τέλος και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του τελικού, οι «Λύκοι» βρήκαν τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία, επέβαλαν τον ρυθμό τους όταν έπρεπε και έφτασαν δίκαια στην κατάκτηση του τίτλου.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί την ιδανική επιβράβευση για μια σεζόν στην οποία οι Wolves K9 Arena παρουσίασαν σταθερότητα, ποιότητα και χαρακτήρα

πρωταθλητή.

Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στην επόμενη ημέρα και στην πρόκληση της Evolution League, εκεί όπου οι νέοι πρωταθλητές φιλοδοξούν να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία και να διεκδικήσουν ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στο Basketaki The League.

Development League: Η Stone City Thunder κατέκτησε την κορυφή!

Η Stone City Thunder παρουσιάστηκε απόλυτα έτοιμη για τη μεγαλύτερη πρόκληση της σεζόν και κατάφερε να ολοκληρώσει με τον ιδανικό τρόπο την πορεία της στη Development League. Στον μεγάλο τελικό, οι πρωταθλητές έδειξαν πάθος, συγκέντρωση και αγωνιστική ωριμότητα, ξεπερνώντας το εμπόδιο των μαχητικών Air Fryers και φτάνοντας στην κατάκτηση του τίτλου για τη σεζόν 2025-2026.

Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, η Stone City Thunder έβγαλε στο παρκέ την αποφασιστικότητα που απαιτεί ένας τελικός. Με ενέργεια σε άμυνα και επίθεση, κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό του αγώνα και να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις στιγμές πίεσης απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν σταμάτησε να παλεύει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Η νίκη αυτή αποτελεί την επιβράβευση μιας εξαιρετικής χρονιάς για τη Stone City Thunder, η οποία απέδειξε πως διέθετε όλα τα στοιχεία μιας πρωταθλήτριας ομάδας. Με την κούπα στα χέρια και την αυτοπεποίθηση στα ύψη, οι νέοι πρωταθλητές μπορούν πλέον να κοιτάζουν το μέλλον με αισιοδοξία, έχοντας ως παρακαταθήκη μια σεζόν που ολοκληρώθηκε με τον πιο λαμπρό τρόπο: την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Development League.

Development 2 League : Οι Citydogs έγραψαν ιστορία και επέστρεψαν θριαμβευτές!

Η σεζόν 2025-2026 θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη των Citydogs, οι οποίοι ολοκλήρωσαν μια εντυπωσιακή πορεία με τον καλύτερο δυνατό

τρόπο, κατακτώντας το πρωτάθλημα της Development 2 League. Στον μεγάλο τελικό, οι «Σκύλοι» επιβεβαίωσαν την αγωνιστική τους άνοδο, κυρίως στο 2 μισό του πρωταθλήματος κι επικράτησαν των McNuggets με 62-53, πανηγυρίζοντας έναν από τους σημαντικότερους τίτλους της ιστορίας τους.

Οι Citydogs παρουσιάστηκαν απόλυτα συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι να μην αφήσουν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Με σταθερότητα, πάθος και εξαιρετική διαχείριση των κρίσιμων στιγμών, κατάφεραν να επιβάλουν το παιχνίδι τους απέναντι σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική ομάδα όπως οι McNuggets, οι οποίοι επίσης έδειξαν ότι διαθέτουν όλα τα εφόδια για να πρωταγωνιστήσουν στο άμεσο μέλλον.

Η κατάκτηση του τίτλου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τη συνολική πορεία των Citydogs μέσα στη σεζόν. Από ομάδα που αναζητούσε το επόμενο βήμα, εξελίχθηκαν στην πιο βελτιωμένη παρουσία του πρωταθλήματος, φτάνοντας δικαιωματικά μέχρι την κορυφή και εξασφαλίζοντας την επιστροφή τους στη Development League με τον πιο εμφατικό τρόπο.

Παράλληλα, τόσο οι πρωταθλητές όσο και οι φιναλίστ McNuggets έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, προϊδεάζοντας για μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική παρουσία στην ανώτερη κατηγορία. Οι Citydogs πέτυχαν αυτό που άξιζαν και πλέον μπορούν να κοιτάζουν το μέλλον με ακόμη μεγαλύτερες φιλοδοξίες.