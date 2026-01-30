Basketaki: Next Stop Drama

Το Basketaki επεκτείνεται,με την Δράμα να είναι ο επόμενος σταθμός του πιο πετυχημένου ερασιτεχνικού πρωταθλήματος μπάσκετ στην Ελλάδα.

Μετά από τις πολύ πετυχημένες παρουσίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη,Πάτρα και Αγρίνιο όπου τράβηξε τα βλέμματα όλης της καλαθοσφαιρικής κοινότητας στην Ελλάδα με την παρουσία αμέτρητων αθλητών, το Basketaki βρίσκει νέο "λιμάνι" αυτό της Δράμας. Με την συνεργασία του Δήμου Δράμας το Basketaki φιλοδοξεί να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα: να τραβήξει κόσμο στα γήπεδα χαρίζοντας όμορφες στιγμές και εμπειρίες που θα μείνουν χαραγμένες στις καρδιές των αθλητών αλλά και του φιλάθλου κοινού.

Με την έναρξη του πρωταθλήματος να είναι ιδιαίτερα κοντά, αφού το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στις 18:00 στο Δημοτικό γήπεδο Μπάσκετ,θα γίνει το πρώτο τζαμπολ της διοργάνωσης,ας γνωρίσουμε καλύτερα τις 9 διεκδικήτριες ομάδες του πρώτου τίτλου της Winter Master League.

1) Δ.Σ.Δ (Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας)

Ρόστερ:

1)ΔΕΛΗΟΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2)ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ

3)ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4)ΛΕΠΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5)ΟΥΡΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

6)ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

7)ΠΑΝΤΣΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

8)ΠΑΡΛΑΚΙΔΗΣ- ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

9)ΤΑΣΣΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ

10)ΤΑΣΣΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ

11)ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ

12)ΤΟΥΛΟΥΜΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

13)ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

14)ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ/ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Λίγα λόγια για τον Δικηγορικό Σύλλογο Δράμας: Η ομάδα μπάσκετ του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας συστάθηκε πριν από λίγο καιρό με σκοπό να συμμετάσχει τόσο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, όσο και στο Πρωτάθλημα Μπάσκετ που διοργανώνεται από το Basketaki σε συνεργία με τον Δήμο Δράμας. Η ομάδα συνιστά μέρος της συστηματικής προσπάθειας του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας για εξωστρέφεια και συμμετοχή σε δράσεις ευρύτερου ενδιαφέροντος, μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται προς κάθε κατεύθυνση ο πολλαπλός ρόλος του Δικηγόρου σε κάθε ευνομούμενη κοινωνία. Στόχος της ομάδας είναι να απολαύσει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και όλη αυτήν τη διαδρομή συνολικά, προσελκύοντας κόσμο στα γήπεδα και ενισχύοντας τον ερασιτεχνικό αθλητισμό σε κάθε μορφή.

2) EL.AS

Ρόστερ:

1) ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2)ΠΑΑΠΔΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

3)ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

4)ΡΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

5) ΡΟΙΔΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

6) ΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

7)ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

8)ΚΑΦΑΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

9)ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

10)ΠΑΠΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

11) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

12)ΚΑΛΟΓΙΑΝΤΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

13) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΔΝΡΟΣ

14) ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ:ΣΑΚΑΤΖΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ:ΚΟΥΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η δήλωση της EL.AS: Η ομάδα μας αποτελούμενη αποκλειστικά από υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας,κουβαλά την εμπειρία και την νοοτροπία του νικητή, έχοντας ήδη κατακτήσει δύο πρωταθλήματα στον Δήμο Δράμας. Με την ίδια πειθαρχία,πάθος και αποφασιστικότητα,μπαίνουμε φέτος στην διοργάνωση του Basketaki,με στόχο να πρωταγωνιστήσουμε και να συνεχίσουμε την πετυχημένη μας πορεία.

3) Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμένους Δράμας

Ρόστερ:

1)Αραβίδης Τάσος

2) Μαζαράκης Νίκος

3) Μαυρουδής Άγγελος

4) Γετερίδης Παύλος

5) Αρμεν Λάζαρος

6) Γέρακας Δημήτρης

7)Αρμεν Κώστας

8) Παρασχιακος Φώτης

9) Κυριάκου Αλέξανδρος

Προπονητής ομάδας: Ευθιμιάδης Φώτης

Αρχηγός Ομάδας: Νίκος Μαζαράκης

Οι δηλώσεις των ανθρώπων του Πολιτιστικού Συλλογή Τεμένους Δράμας: Η ομάδα δημιουργήθηκε πέρσι και έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Είναι επί της ουσίας η παλια ομάδα των στρατιωτικών που κατέκτησε το τότε εργασιακό πρωτάθλημα το 2024. Στόχος της ομάδας είναι να φτάσει στον ημιτελικό ή τον τελικό,και γιατί όχι να κατακτήσει άλλη μια κούπα μετά από δύο χρόνια; Φυσικά,για να γίνει αυτό πρέπει να είμαστε όλοι υγιείς και χωρίς τραυματισμούς. Το ίδιο ευχόμαστε και για όλους τους παίκτες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα. Ευχόμαστε καλή χρονιά σε όλους και μια καλή μπασκετική εμπειρία στην Δράμα.

4) ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας

Ρόστερ:

1)ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (C)

2)ΚΟΠΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3)ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

4)ΖΑΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

5)ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6)ΚΥΡΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ

7)ΦΑΛΕΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

8)ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

9)ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

10)ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

11)ΣΙΩΠΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

12)ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

13)ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

14)ΤΣΑΜΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

15)ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Προπονητής: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΑΜΠΟΥΣΗΣ

Υπεύθυνος ομάδας: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Οι δηλώσεις των ανθρώπων του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας: Μετά την 1η θέση στο 1ο Εργασιακό και την 3η στα επόμενα η ομάδα μας ενισχύεται πλέον με τους συναδέλφους μηχανικούς από Καβάλα ώστε να καταφέρει να κατακτήσει την 1η θέση στο πρωτάθλημα του Basketaki που γίνεται με την συνεργασία του Δήμου Δράμας! Η εμπειρία μας και ας ελπίσουμε τα μαθηματικά που διδαχθήκαμε στο Πολυτεχνείο να μας βοηθήσουν να λύσουμε τη δύσκολη εξίσωση ΝΙΑΤΑ ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε οδηγούν πιο εύκολα στην κορυφή; Οι αγώνες θα το δείξουν…

5) Slow Motion

Ρόστερ:

1)Γιαννακού Πασχάλης

2)Κάνης Άγγελος

3(Κοντρόπουλος Δημήτριος

4)Λακκοβικιώτης Κωνσταντίνος

5)Παπαδόπουλος Σταύρος

6)Πιτσάβας Δημήτριος

7)Πολυχρονάκης Ανέστης

8)Ρουμπίδης Αλέξανδρος

9)Σαμαράς Ηλίας

10)Συμεωνίδης Παύλος

11)Φιλιππίδης Νίκος

Προπονητής ομάδας: Κάνης Άγγελος

Εκπρόσωπος: Παπαδόπουλος Σταύρος

Αναπληρωτής Εκπρόσωπος: Φιλιππίδης Νίκος

Οι δηλώσεις των ανθρώπων της Slow Motion:

Η Slow Motion μπαίνει στην φετινή χρονιά χωρίς ιδιαίτερες φιλοδοξίες, γνωρίζοντας πως υπάρχουν ομάδες με μεγαλύτερο βάθος και ποιότητα. Στόχος μας είναι να το απολαύσουμε,να εμφανιστούμε ανταγωνιστικοί και να παίξουμε καλό, ποιοτικό μπάσκετ.Αν στο τέλος της διαδρομής,καταφέρουμε να βρεθούμε στα play off,αυτό θα αποτελεί μια ξεκάθαρη επιτυχία για την ομάδα.

6) Buzzer Beaters

Ρόστερ:

1) Τζελέπης Αναστάσιος

2) Λαμπρίδης Παναγιώτης

3) Στυλίδης Άγης

4) Ουζούνης Ζήσης

5) Παπαδόπουλος Θεόδωρος

6) Βασιλειάδης Γεώργιος

7) Ράπτης Δημήτρης

8) Καρακασίδης Κωνσταντίνος

9)Γεωργαρακης Τάσος

10) Κωνσταντινίδης Θεόδωρος

11) Οικονόμου Παύλος

12) Σαράντης Μιχάλης

13) Αργυριάδης Σίμος

Με την σειρά τους οι Buzzer Beaters δήλωσαν:

Ως Buzzer Beaters είμαστε μια παρέα και ευελπιστούμε να πρωταγωνιστήσουμε στο επερχόμενο πρωτάθλημα,να το διασκεδάσουμε και φυσικά χωρίς τραυματισμούς.Ευχομαστε καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες και με την συμπαράσταση από το Basketaki και τον δήμο Δράμας είθε να είναι ένα μοναδικό πρωταθλημα.

7) Sweet Rififi

Ρόστερ:

1) Παπαδόπουλος Αθανάσιος

2) Γεράσιμου Φίλιππος

3) Παπαδόπουλος Πέτρος

4) Παπουτσής Γεώργιος

5) Χρήστος Γκένος

6) Βολακλης Δημήτριος

7)Ματτας Νικόλαος

8)Γκαζανης Γεώργιος

9)Κοτιος Δημήτριος

10) Μισίρκας Πέτρος

Προπονητής: Μαδεμλής Νικόλαος

Βοηθός Προπονητή: Δικμανης Νικόλαος

Βοηθός Προπονητή: Κονταξής Ευάγγελος

Αρχηγός: Μισίρκας Πέτρος

Όπως δήλωσαν οι ανθρώποι της Sweet Rififi: Αρχικά,ας ευχηθούμε καλή μπασκετική χρόνια με υγεία σε όλους. Θέλουμε να είμαστε μια εκ των ομάδων που θα παραμείνουν στις υψηλές θέσεις τις βαθμολογίας. Αρχικός μας στόχος είναι η τετράδα,αλλά θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλα τα παιχνίδια.

8) Ανάπλαση

Ρόστερ:

1) Καραγιάννης Ευστράτιος

2) Βογιατζάκης Γεώργιος

3) Γρηγοριάδης Χρίστος

4) Αλεξιάδης Ιωάννης

5) Καρυπίδης Αναστάσιος

6)Τζιερτζίδης Γεώργιος

7) Χατζηαποσίδης Πέτρος

8) Γιαμούρογλου Κωνσταντίνος

Δηλώσεις Sweet Rififi: Κουβαλώντας την εμπειρία από το εργασιακό πρωτάθλημα και όντας μια παρέα πολλών χρόνων,θα θέλαμε να δείξουμε ένα καλό ανταγωνιστικό πρόσωπο. Πρωταρχικός μας στόχος είναι να διασκεδάσουμε κάθε στιγμή και να περάσουμε καλά. Θα θέλαμε να ευχηθούμε υγεια σε όλες τις ομάδες και μακάρι η φετινή χρονιά να είναι η αρχή ενός όμορφου ταξιδιού.

9)Bloco:

Ρόστερ:

1) Λαμπρίδης Κωνσταντίνος

2)Ναλμπάντης Γεώργιος

3)Νεδης Αντώνιος

4) Γεωργιάδης Μενέλαος

5) Υφαντοπουλος Κωνσταντίνος

6)Καλυβινος Κωνσταντίνος

7)Φρεΐζογλου Ραφαήλ

8) Μασμανίδης Γιάννης

9) Γαλανόπουλος Στέλιος

10) Καρτάλης Γεώργιος

11)Καλογιαννίδης Μάριος

Δήλωση Bloco: Οι Bloco κατεβαίνουν στο πρωτάθλημα με στόχο να απολαύσουν το παιχνίδι και να ζήσουν όμορφες μπασκετικές στιγμές. Φιλοδοξούμε, με την απόδοσή μας, να γεμίζουν οι κερκίδες μας από φίλους.