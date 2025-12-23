Basketaki Salonica: Το 2025 φεύγει με αλλαγές στα πρωταθλήματα

Με δραματικούς αγώνες και αρκετές αλλαγές στους ομίλους της διοργάνωσης ολοκληρώνεται το έτος που διανύουμε. Ας δούμε τι έγινε την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε.

Στη Development 2 League φοβερός αγώνας έγινε ανάμεσα σε Pick n' Coc και Amino Animo με τις δύο ομάδες να έχουν τα διαστήματα τους και τους πρώτους να είναι καλύτεροι στις λεπτομέρειες και να κερδίζουν με 64-63, ενώ εξίσου ωραίος αγώνας ήταν και αυτός ανάμεσα σε ΟΑΣΘ και Golden Rail Warriors, με τους φιλοξενούμενους να κερδίζουν με 64-72.

Τον ρυθμό τους επέβαλαν οι Sunday Jams απέναντι στους Volcanos και πήραν δίκαια το ροζ φύλλο αγώνα με 76-38, με τον Άκη Τσίπα να αναδεικνύεται Novibet MVP με 31 πόντους και 15 ριμπάουντ, με τους Airballers από τον ίδιο όμιλο να κάνουν το ίδιο απέναντι στους Alley Oopsies και να επικρατούν με 58-36. Ψηλά στην βαθμολογία παρέμειναν οι ΠΟΠ84 με τη νίκη τους κόντρα στους Wild Goats με 43-66, κάτι που έκαναν και οι Toy Men με τους Salonica 7Slippers με τελικό σκορ 53-76.

Προχωράμε στη Development 1 League όπου οι Kamptzida Lizards συνέχισαν την ανοδική τους πορεία και πήραν πολύτιμη νίκη απέναντι στους SKG Bugs με 65-61, ενώ παρά τις απουσίες οι Tsipourman είχαν τα ψυχικά αποθέματα στα κρίσιμα σημεία και μολονότι αγχώθηκαν πήραν τη νίκη απέναντι στους Seattle Superψώνια με 62-66, με τον Γιάννη Δεληγιώργη να είναι εκπληκτικός και να κάνει τα πάντα για την ομάδα του με 35 πόντους, 16 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Μεγάλη νίκη για την Yugoπλάστιγγα απέναντι στους Porkbusters με 83-72, και από την άλλη πλευρά μίλησε η εμπειρία των Milgyraki Bucks στο παιχνίδι με τη Partouzan με το τελικό σκορ να είναι 69-67. Σε άλλα ματς οι Cartel δεν άφησαν το παιχνίδι να τους ξεφύγει και επικράτησαν των Metal Warriors με 69-74, και οι Old Stars Salonica πήραν το ντέρμπι κορυφής απέναντι στους Sintrim Team με διαφορά μόλις ενός πόντου, 67-68.

Συνεχίζουμε στη Master League εκεί όπου οι D&G Greenworks κέρδισαν στο νήμα τους εξαιρετικούς Puebla με 71-75 και παρέμειναν μόνοι πρώτοι στην κορυφή του ομίλου τους, κάτι που έκαναν και οι Jackals στον άλλο όμιλο επικρατώντας των Coble με 55-90. Μεγάλη νίκη πήρε η Fioretsina απέναντι στους Big Babes με 71-59, αντίστοιχα μεγάλη νίκη και για τους West Ballers που άντεξαν στην πίεση των Golden Steak Evosmos (69-70) έχοντας για MVP τον Γιώργο Δεληγιάννη με 15 πόντους και 19 ριμπάουντ.

Ακόμα, μαγική εμφάνιση έκαναν οι Street Elite απέναντι στους 86ers και πανηγύρισαν δίκαια με 93-79, και στα νικηφόρα αποτελέσματα επέστρεψαν οι Brokers που νίκησαν με 64-78 των Nutriclab.

Ωραία ματς έγιναν στην Elite by Novibet με σημαντικό ενδιαφέρον. Ψηλά πέταξαν οι Flying Eagles που πήραν τη νίκη απέναντι στα Φροντιστήρια Άξονας με 68-80 και κάλυψαν την διαφορά με την οποία είχαν ηττηθεί στον πρώτο γύρο. Novibet MVP για τους νικητές ήταν ο Αλέξανδρος Ιατρίδης που σημείωσε 19 πόντους και μάζεψε 15 ριμπάουντ.

Την ανοδική τους πορεία συνέχισαν οι Respect που έκαναν πολύ καλή εμφάνιση για να επικρατήσουν των Hellas Paper Bears με 67-55, έχοντας για πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Χαριτόπουλο με 22 πόντους και 15 ριμπάουντ. Σημαντική νίκη για την Goon Squad που βρέθηκε σε πολύ καλή βραδιά και επέστρεψε στα ροζ φύλλα αγώνα κόντρα στους MnP με 74-95, με τον Σπύρο Τρικαλιώτη να τα κάνει όλα με 35 πόντους και 10 ριμπάουντ.