Με τον Φώτη Ιωαννίδη να βρίσκει ξανά δίχτυα, η Σπόρτινγκ διέλυσε με τεσσάρα τη Βιτόρια Γκιμαράες.

Το... βιολί του ο Φώτης Ιωαννίδης. Έχει πάρει για τα καλά μπρος ο Έλληνας σέντερ φορ και γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός για τη Σπόρτινγκ. Ο 25χρονος βρήκε δίχτυα για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι και έβαλε το δικό του σημαντικό λιθαράκι στην επιβλητική τεσσάρα της ομάδας του στην έδρα της Βιτόρια Γκιμαράες (4-1). Ταυτόχρονα δικαίωσε πλήρως τον Μπόρζες που του έδωσε ξανά φανέλα βασικού.

Στην αποστολή βρέθηκε και ο Γιώργος Βαγιαννίδης, ο οποίος ωστόσο δεν πήρε χρόνο συμμετοχής. Με αυτή τη νίκη, τα Λιοντάρια πλησίασαν την πρωτοπόρο Πόρτο στους πέντε βαθμούς.

Ο Ιωαννίδης ήταν πολύ δραστήριος από το πρώτο σφύριγμα και δεν άργησε να κάνει τη διαφορά. Στο 42ο λεπτό έκανε εξαιρετική κίνηση και με άψογη καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 της Σπόρτινγκ. Τρινκάο, Αραούχο και ένα αυτογκόλ του Καστίγιο συμπλήρωσαν το καρέ των Λιονταριών.

