«Απογείωση» Κουράκου στην κορυφή του Novibet TOP 10 !!!

Aπολαύστε τις δέκα κορυφαίες φάσεις στο Novibet TOP 10 Basketaki Athens.

Στο νούμερο 10, ο Αλέξανδρος Λουλούδης από ODB, είδε το χρόνο της επίθεσης να τελειώνει και σκόραρε ένα φοβερό τρίποντο πίσω από το κέντρο!

Στο νούμερο 9, τρομερή no-look πάσα από τον Γ. Αθανασιάδη στον Η. Γαλανόπουλο, ο οποίος δε δυσκολεύτηκε να τελειώσει τη φάση και να προσθέσει δύο ακόμη πόντους για τους Hungry Wolves!

Στο νούμερο 8, ακόμη μια no- look πάσα, αυτή τη φορά από το Γιάννη Αθηναίου που είδε έγκαιρα το double team των αντιπάλων και πάσαρε στον Δ. Θεοδωρικάκο, ο οποίος τελείωσε τη φάση πανέμορφα με αριστερό lay up!

Στο νούμερο 7, ο Χρήστος Σουλτάτος των Λύκων βάζει ένα Α-ΠΙ-ΣΤΕΥ-ΤΟ τρίποντο από την άλλη μπασκέτα! Τι έβαλε…;!

Στο νούμερο 6, ο Γιώργος Χούσος των Sepolia Sharks βάζει ένα απίστευτο καλάθι κάνοντας eurostep και τελειώνοντας τη φάση χωρίς να κοιτάζει το καλάθι!

Στο νούμερο 5, ο Γιώργος Πανδής από Stone City Thunder με ένα εξαιρετικό solo και μετά από διαδοχικές τρίπλες και προσποιήσεις, ευστόχησε σε ένα δύσκολο σουτ με το ένα χέρι μάλιστα!

Στο νούμερο 4, ο μοναδικός Γιάννης Αθηναίου δίνει τη νίκη στη Sthenos BC με ένα απίστευτο buzzer beater τρίποντο με ταμπλό, ενώ μάλιστα έχει σηκωθεί πατώντας μόνο στο αριστερό του πόδι!

Στο νούμερο 3, ο Ιωάννης Κουκουνιάς των On Time Services έφυγε στον αιφνιδιασμό και κάρφωσε την μπάλα με το ένα χέρι!

Στο νούμερο 2, ξανά ο Γιώργος Χούσος των Sepolia Sharks, ο οποίος έκανε πάλι ένα από τα γνωστά του solo , περνώντας αρχικά έναν αντίπαλο με προσποίηση, εν συνεχεία πέρασε την μπάλα πίσω από την πλάτη του και τελείωσε τη φάση με ένα floater για το καλάθι και φάουλ!