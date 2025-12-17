«Απογείωση» Κουράκου στην κορυφή του Novibet TOP 10 !!!
Στο νούμερο 10, ο Αλέξανδρος Λουλούδης από ODB, είδε το χρόνο της επίθεσης να τελειώνει και σκόραρε ένα φοβερό τρίποντο πίσω από το κέντρο!
Στο νούμερο 9, τρομερή no-look πάσα από τον Γ. Αθανασιάδη στον Η. Γαλανόπουλο, ο οποίος δε δυσκολεύτηκε να τελειώσει τη φάση και να προσθέσει δύο ακόμη πόντους για τους Hungry Wolves!
Στο νούμερο 8, ακόμη μια no- look πάσα, αυτή τη φορά από το Γιάννη Αθηναίου που είδε έγκαιρα το double team των αντιπάλων και πάσαρε στον Δ. Θεοδωρικάκο, ο οποίος τελείωσε τη φάση πανέμορφα με αριστερό lay up!
Στο νούμερο 7, ο Χρήστος Σουλτάτος των Λύκων βάζει ένα Α-ΠΙ-ΣΤΕΥ-ΤΟ τρίποντο από την άλλη μπασκέτα! Τι έβαλε…;!
Στο νούμερο 6, ο Γιώργος Χούσος των Sepolia Sharks βάζει ένα απίστευτο καλάθι κάνοντας eurostep και τελειώνοντας τη φάση χωρίς να κοιτάζει το καλάθι!
Στο νούμερο 5, ο Γιώργος Πανδής από Stone City Thunder με ένα εξαιρετικό solo και μετά από διαδοχικές τρίπλες και προσποιήσεις, ευστόχησε σε ένα δύσκολο σουτ με το ένα χέρι μάλιστα!
Στο νούμερο 4, ο μοναδικός Γιάννης Αθηναίου δίνει τη νίκη στη Sthenos BC με ένα απίστευτο buzzer beater τρίποντο με ταμπλό, ενώ μάλιστα έχει σηκωθεί πατώντας μόνο στο αριστερό του πόδι!
Στο νούμερο 3, ο Ιωάννης Κουκουνιάς των On Time Services έφυγε στον αιφνιδιασμό και κάρφωσε την μπάλα με το ένα χέρι!
Στο νούμερο 2, ξανά ο Γιώργος Χούσος των Sepolia Sharks, ο οποίος έκανε πάλι ένα από τα γνωστά του solo , περνώντας αρχικά έναν αντίπαλο με προσποίηση, εν συνεχεία πέρασε την μπάλα πίσω από την πλάτη του και τελείωσε τη φάση με ένα floater για το καλάθι και φάουλ!
Στην κορυφή του Νovibet Top 10, ο Σπύρος Κουράκος, από Miamani Heat, πήρε το επιθετικό ριμπάουντ κι ΑΠΟΓΕΙΩΘΗΚΕ μπροστά στον αντίπαλό του για το δυναμικό κάρφωμα με το ένα χέρι, χαρίζοντάς μας τη φάση της εβδομάδας!!!
