Basketaki Salonica: Σκορ και θέαμα από τις ομάδες!

Το Novibet Top 10 είναι εδώ για να μαγνητίσει τα βλέμματα και να αναδείξει το ταλέντο των παικτών του Basketaki Salonica!

Στο νούμερο 10 συναντούμε τους Jazz, που με μια υποδειγματική συνεργασία στον αιφνιδιασμό χαρίζουν μια μοναδική φάση.

Στο νο 9 βρίσκουμε τον Ίζη Ρεβάχ των Galanou Raccoons, που σαν πραγματικό θωρηκτό σταματάει την επέλαση του αντιπάλου του και χαρίζει ένα ωραίο μπλοκ.

Στη θέση 8 έχουμε τον Ευάγγελο Κατσαγάνη που με ένα ακροβατικό σημειώνει ένα εντυπωσιακό καλάθι για λογαριασμό των Μπουλντόζες Salonica.

Στο νούμερο 7 οι SKG Bugs βγάζουν έναν ωραίο αιφνιδιασμό, με τον Τάσο Παπαδόπουλο να βρίσκει με κλειστά μάτια τον Αχιλλέα Μπάρα και ο δεύτερος να αφήνει την μπάλα στο καλάθι.

Στο νο 6 ο Άγγελος Κυριαζίδης των Big Babes ξεπερνάει τις... συμπληγάδες πέτρες δύο αντιπάλων και βάζει υποδειγματικά την μπάλα στο διχτάκι.

Στο νο 5 ο Νίκος Τασιούλας των SKG Bugs μπλοκάρει στα ίσια τον προσωπικό του αντίπαλο και χαρίζει άφθονο θέαμα.

Στο νο 4 βρίσκουμε τους Μάνο Ανδρεάδη και Μαργαρίτη Καμήτσιο των Aristotelicans που συνεργάζονται εξαιρετικά για να σημειωθεί ένα όμορφο highlight για την ομάδα τους.

Στο νο 3 έχουμε τον Κωνσταντίνο Χρυσοχού των New Slippers, που αρνείται το καλάθι στον προσωπικό του αντίπαλο και τον σταματάει εντός ζωγραφιστού.

Στο νο 2 ο Αλέξανδρος Δημάκας των Vanboomer Grizzlies με πανέμορφο ανάποδο λέι απ στον αιφνιδιασμό μπαίνει δίκαια ψηλά στο top 10.

Στο νούμερο 1 δεν θα μπορούσε να λείπει ο Κώστας Πιπερής των Street Elite, με το κάρφωμα με ένα χέρι στον αιφνιδιασμό.