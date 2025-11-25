Basketaki Salonica: Ένας Νοέμβριος γεμάτος μπασκετικό πάθος

Με αρκετούς συναρπαστικούς αγώνες συνεχίστηκε για ακόμα μια εβδομάδα η δράση στο Basketaki της Θεσσαλονίκης, με το πάθος να είναι εμφανέστατο σε όλες τις ομάδες.

Στη Development League 2 σημαντική νίκη πήραν οι Κουκουβάγιες που κέρδισαν τους Engineering Eagles με 52-44, ενώ στην παράταση έκαμψαν την αντίσταση των Gladiators Salonica οι Midnight Buckets με τελικό σκορ 53-49. Μεγάλο παιχνίδι έγινε ανάμεσα στους Sunday Jams και τους Wild Goats, με τους πρώτους να επικρατούν στα σημεία με 60-56, έχοντας τον Άκη Τσίπα για πρωταγωνιστή με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ αναμέτρηση ακατάλληλη για καρδιακούς είχαμε ανάμεσα σε Amino Animo και SKG Sonics, με τους πρώτους να στέκονται στα πόδια τους και να επικρατούν με 65-66. Το ροζ φύλλο αγώνα με 50-78 πανηγύρισαν οι Toy Men απέναντι στους No Name, με τους Golden Rail Warriors να είναι εξαιρετικοί και να νικούν με 50-76 τους Tegridy Farms.

Στη Development League 1 το αήττητο τους διατήρησαν στο ντέρμπι κορυφής οι Μπουλντόζες Salonica που επικράτησαν των Porkbusters με 79-98, με τον Γιάννη Γιαννόπουλο να αναδεικνύεται σε Novibet MVP για την ομάδα του με 19 πόντους και 13 ριμπάουντ, και στην αντίπερα όχθη οι Sky is the limit κατάφεραν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους επικρατώντας των Metal Warriors με 55-40. Μεγάλο παιχνίδι είχαμε ανάμεσα σε Hoston Celtics και Yugoπλάστιγγα, με τους δεύτερους να βρίσκουν τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία και να παίρνουν τη σημαντική νίκη με 51-54, ενώ οι SKG Bugs έκαναν πολύ μεγάλη εμφάνιση και κατόρθωσαν να σπάσουν το αήττητο των Milgyraki Bucks, κερδίζοντας τους με 62-65. Σε άλλα παιχνίδια οι Kamptzida Lizards πήραν πολύ δύσκολη νίκη απέναντι στους Tsipourman με 69-70 και οι Deportivo BC έβγαλαν άσους από το μανίκι και κέρδισαν τους Los Angeles Brickers με 71-67.

Στη Master League εξαιρετική εμφάνιση έκαναν οι Jackals που κυριάρχησαν σε όλους τους τομείς και νίκησαν τους Nutriclab με 98-69, με τους West Ballers να παίρνουν το ροζ φύλλο αγώνα στο ντέρμπι με τους Brick City Salonica με 57-62, έχοντας Novibet MVP τον Τάσο Μαυροκεφαλίδη με 22 πόντους και 8 ριμπάουντ. Σημαντική νίκη για τους Street Elite που έδειξαν σε πολύ καλή κατάσταση και νίκησαν τους Coble με 98-81, με τους Galanou Raccoons από την άλλη μεριά να δείχνουν ανάλογη εικόνα και να κερδίζουν με 79-65 τους HotDogz, ενώ σε άλλα παιχνίδια οι D&G Greenworks κυριάρχησαν και νίκησαν με 113-68 τους Golden Steak Evosmos και οι New Slippers επικράτησαν των Vanboomer Grizzlies με 66-75.

Στην Elite by Novibet είχαμε και πάλι αρκετό θέαμα από τις ομάδες. Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι ο Άξονας έκανε καλή δουλειά σε άμυνα και επίθεση και έλεγξε την κατάσταση στο ματς με τους MnP, για να πανηγυρίσει τη νίκη με 69-51, έχοντας για πρωταγωνιστή τον Φώτη Θωμαΐδη με 18 πόντους και 8 ριμπάουντ. Επόμενο παιχνίδι ήταν αυτό ανάμεσα σε Hellas Paper Bears και Flying Eagles, με τους δεύτερους να κάνουν ακόμα μια πειστική εμφάνιση και να παίρνουν την πολυπόθητη νίκη με 69-88, με τον Αλέξανδρο Ιατρίδη να τα δίνει όλα με 21 πόντους, 18 ριμπάουντ (10 επιθετικά) και 8 ασίστ. Τρίτο παιχνίδι της κατηγορίας ήταν αυτό ανάμεσα σε Team DK και Sicarios, με τους "εκτελεστές" των καλαθιών να αποδεικνύουν για πιο λόγο ονομάστηκαν έτσι και να πετούν σε υψηλές πτήσεις με 93-120. Novibet MVP ήταν ο Δημήτρης Σαμαράς με 33 πόντους και 9 ασίστ. Το τελευταίο χρονικά παιχνίδι ήταν αυτό ανάμεσα σε Last Dancers και Goon Squad, με τους "ταύρους" να επιβάλλουν τον ρυθμό τους και παρά τις απουσίες να παίρνουν τη σημαντική νίκη με 82-73, με τον Δημήτρη Καρατζίδη να είναι ο κορυφαίος με 27 πόντους και 13 ριμπάουντ.