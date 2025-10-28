Basketaki Salonica: Μπασκετικό... devotion στα παρκέ του Basketaki

Με τον Οκτώβρη να οδεύει προς το τέλος του οι ομάδες της διοργάνωσης έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό για άλλη μια βδομάδα, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια.

Στο Κύπελλο μεγάλο παιχνίδι έγινε ανάμεσα σε Fioretsina και Golden Rail Warriors, με τους πρώτους να ανταπεξέρχονται στις δυσκολίες και να επιβιώνουν με 80-76. Χορταστικό ήταν το θέαμα και στον αγώνα των Legends με τους Street Elite, με τους δεύτερους να παίρνουν μια άτυπη ρεβάνς από τους πρώτους για την ήττα στο πρωτάθλημα νικώντας τους με 88-104. Ενδιαφέρον παιχνίδι είχαμε και στο παιχνίδι ανάμεσα σε δύο εκ των παλαιότερων ομάδων στη διοργάνωση, των Salo Nics και Sintrim Team, με τους δεύτερους να επικρατούν με 57-61. Σε άλλα παιχνίδια οι Milgyraki Bucks επέβαλλαν τον ρυθμό τους και νίκησαν τους Los Angeles Brickers με 64-90, οι Tsipourman επικράτησαν σε κλειστό ματς τoυ Πανικού με 43-32 και οι New Slippers με Νοvibet MVP τον Γιώργο Μουστάκη επικράτησαν των Gladiators Salonica με 44-74.

Στην Development League 1 σημαντική νίκη στα σημεία πήραν οι Sirina Partouzan που επικράτησαν των Bodylab 751 με 68-70, με τους Cartel να μένουν αήττητοι στον όμιλό τους επικρατώντας των Φαβορί-τες με 65-61. Μεγάλη νίκη πήραν οι Domes Resorters απέναντι στην Yugoπλάστιγγα με 79-57, με τον Αθανάσιο Σπανό να αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή για την ομάδα του, ενώ πολύ καλή εμφάνιση έκαναν οι Porkbusters και πήραν τη νίκη απέναντι στους Great White Sharks με 73-79 για να ανέβουν στο 5-0 στον όμιλό τους. Νίκη ψυχολογίας για τους Sugar Daddys που επικράτησαν των Zero Pointers με 63-52.

Στη Master League στα νικηφόρα αποτελέσματα επανήλθαν οι Coble που επικράτησαν των Nutriclab με 94-77, ενώ το ροζ φύλλο αγώνα πήραν και οι Aristotelicans που νίκησαν τους δυσκολοκατάβλητους West Ballers με 46-65. Στο ντέρμπι των "κιτρινόμαυρων" οι Puebla επιβλήθηκαν των Golden Steak Evosmos με 72-67 με μεγάλη εμφάνιση του Αποστόλου, με τους Leftovers να μένουν αήττητοι κερδίζοντας την Manchester United BC με 88-66. Σημαντική νίκη σημείωσαν οι D&G Greenworks απέναντι στους Vanboomer Grizzlies με 66-77, και στο 3-2 ανέβηκαν οι Batboys που νίκησαν τους Brokers με 76-82.

Στην αντίπερα όχθη και πιο συγκεκριμένα στην Elite by Novibet διεξήχθη η πέμπτη αγωνιστική, με μερικές δυνατές αναμετρήσεις. Πρώτος αγώνας ήταν αυτός ανάμεσα σε Last Dancers και Flying Eagles, με τους "αετούς" να πετούν "ψηλά" και να μην επιτρέπουν στους αντιπάλους να τους φτάσουν. Novibet MVP ήταν ο Αλέξανδρος Ιατρίδης που έκανε double-double έχοντας 18 πόντους και 17 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και εννιά ασίστ. Μεγάλη νίκη πήραν οι "αρκούδες" της Hellas Paper, καθώς επικράτησαν των νεανικών και πάντα ισχυρών Goon Squad με 72-91, με τον Σοφοκλή Καζή να κάνει τη ζημιά με 29 πόντους και 12 ριμπάουντ. Κλειστό ήταν το παιχνίδι ανάμεσα σε Team DK και MnP, με την ομάδα του Δημήτρη Κυρσανίδη να παίρνει μια δύσκολη νίκη με τελικό σκορ 86-78. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Θεόδωρος Γκουμπανιτσάς που σημείωσε 17 πόντους με 7/10 δίποντα, ενώ έκλεψε και τέσσερις μπάλες από τους αντιπάλους του. Τέλος, μεγάλη εμφάνιση έκαναν οι Sicarios που επικράτησαν των Respect με 111-90, με τον Σάββα Μαρκίδη να κάνει triple-double με 14 πόντους, 12 ασίστ και 10 ριμπάουντ. Έτσι, οι καλοκαιρινοί πρωταθλητές της Elite by Novibet έκαναν την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους και είναι στην πρώτη θέση με 4-1, μαζί με τους Flying Eagles.