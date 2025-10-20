Αυτά μόνο στο Basketaki γίνονται: Δείτε τη φάση που έβγαλε η San Lorenzo Pellegrini με 1.9’’ στο χρονόμετρο!

Ένα απίστευτο φινάλε είχε η κανονική διάρκεια του αγώνα Los Lampriniers – San Lorenzo Pellegrini, αφού με το χρονόμετρο να γράφει 1.9’’ για τη λήξη, έγινε το … αδιανόητο!

Η San Lorenzo Pellegrini έχανε με 4 πόντους (58-54), όταν ο Ρίζος κέρδισε 3 βολές! Το χρονόμετρο έγραφε κάτι λιγότερο από 2’’ κι όλα έδειχναν ότι δε θα αποφύγουν την ήττα! Οι ελπίδες μειώθηκαν ακόμη περισσότερο όταν χάθηκε κι η πρώτη βολή!

Ο Ρίζος ευστόχησε στη δεύτερη κι απέμενε μία ακόμη! Δεν υπήρχε περιθώριο ούτε για να …ευστοχήσει! Όμως εδώ είναι Basketaki!!! O Ρίζος είχε κρατήσει το καλύτερο για το φινάλε, καθώς είχε την έμπνευση να πετάξει με τόση δύναμη την μπάλα στη στεφάνη, που εκείνη έφτασε στον ελεύθερο στην κορυφή Φραγκαθούλα κι εκείνος… σαν να είναι όλα φυσιολογικά, το έστειλε «συστημένο» οδηγώντας το ματς στην παράταση (58-58)! Αυτά τα φινάλε δε γράφονται στην τύχη- γράφονται στο Basketaki!