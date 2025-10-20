Αυτά μόνο στο Basketaki γίνονται: Δείτε τη φάση που έβγαλε η San Lorenzo Pellegrini με 1.9’’ στο χρονόμετρο!
Η San Lorenzo Pellegrini έχανε με 4 πόντους (58-54), όταν ο Ρίζος κέρδισε 3 βολές! Το χρονόμετρο έγραφε κάτι λιγότερο από 2’’ κι όλα έδειχναν ότι δε θα αποφύγουν την ήττα! Οι ελπίδες μειώθηκαν ακόμη περισσότερο όταν χάθηκε κι η πρώτη βολή!
Ο Ρίζος ευστόχησε στη δεύτερη κι απέμενε μία ακόμη! Δεν υπήρχε περιθώριο ούτε για να …ευστοχήσει! Όμως εδώ είναι Basketaki!!! O Ρίζος είχε κρατήσει το καλύτερο για το φινάλε, καθώς είχε την έμπνευση να πετάξει με τόση δύναμη την μπάλα στη στεφάνη, που εκείνη έφτασε στον ελεύθερο στην κορυφή Φραγκαθούλα κι εκείνος… σαν να είναι όλα φυσιολογικά, το έστειλε «συστημένο» οδηγώντας το ματς στην παράταση (58-58)! Αυτά τα φινάλε δε γράφονται στην τύχη- γράφονται στο Basketaki!
@basketaki_com Και όμως έγινε! #basketaki #Highlights #Season13 #buzzerbeater ♬ original sound - Basketaki The League
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.