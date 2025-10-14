Basketaki Salonica: Μεγάλες εμφανίσεις και συναρπαστικά ντέρμπι στο μενού

Με μπόλικα ματς και μεγάλα ντέρμπι συνεχίστηκε ο Οκτώβρης, με τις ομάδες να εμφανίζουν τα βαριά "χαρτιά" τους στο παρκέ και να χαρίζουν άφθονο θέαμα.

Στην Development League 2 την πρώτη τους νίκη πήραν οι Volcanos BC απέναντι στους Wild Goats με τελικό σκορ 39-37, με τον Μάριο Γεωργανάκη να αναδεικνύεται Novibet MVP. Μεγάλο ντέρμπι είχαμε και στον αγώνα των Air Ballers με τους αήττητους Pick n Coc, με τον αγώνα να οδηγείται στην παράταση και τους "κόκκορες" να είναι πιο δυνατοί και τελικώς να επικρατούν με 63-67. Αήττητοι συνέχισαν την επέλαση τους οι Golden Rail Warriors και Πανικός BC, με τους πρώτους να κερδίζουν με 89-65 τους Gladiators Salonica και τους δεύτερους να επικρατούν των Tegridy Farms με 43-54. Δυναμικά συνέχισαν την παρουσία τους οι Amino Animo και επέβαλλαν τον ρυθμό τους απέναντι στην Carta Blanca παίρνοντας τη νίκη με 72-54, με τον Φοίβο Μπαλτογιάννη να αναδεικνύεται πρωταγωνιστής, ενώ στην άλλη πλευρά ο ΟΑΣΘ πήρε το ροζ φύλλο αγώνα απέναντι στις Κουκουβάγιες με τελικό σκορ 29-60.

Ένα σκαλί πιο πάνω, στην Development League 1 συναρπαστικό ήταν το παιχνίδι ανάμεσα στους θρυλικούς Salonica Titans και τους Los Angeles Brickers, με τους πρώτους να είναι καλύτεροι στα σημεία και να επικρατούν με 60-58, και κάτι παρόμοιο έγινε στον αγώνα ανάμεσα στους Porkbusters και τους Yugoπλάστιγγα, με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 98-94 σε ένα παιχνίδι που οι δύο ομάδες "πυροβολούσαν" κατά ριπάς το αντίπαλο καλάθι. Σημαντική νίκη πήρε η Sirina Partouzan που κέρδισε τον ανεβασμένο Δούρειο Ίππο με 40-58, με τον Κωνσταντίνο Παυλούδη να παρασημοφορείται με το βραβείο του Novibet MVP, και έτσι οι "ασπρόμαυροι" μοιράζονται πλέον την κορυφή του τρίτου ομίλου με τα "ελάφια" του Milgyraki, που νίκησαν την Partouzan Salonica με 53-83. Σε άλλους αγώνες, οι Deportivo νίκησαν στο νήμα τους Salo Nics με 52-45, οι Salonica Old Stars έκαμψαν την αντίσταση των Sintrim Team με 56-54 και οι Never Again συνέχισαν νικηφόρα απέναντι στους Tubai Chocolate με 60-80.

Στη Master League μεγάλη ήταν η αγωνία σε αρκετά παιχνίδια. Οι άλλοτε πρωταθλητές της Elite by Novibet Fioretsina Salonica επικράτησαν πολύ δύσκολα των "αρκούδων" του Vanboomer με 60-64, με την Puebla να παίρνει την πρώτη της νίκη απέναντι στους Brick City Salonica με 45-58. Σημαντική νίκη για τους Legends που επιβλήθηκαν των Street Elite με 84-88, ενώ οι Batboys με τον συγκλονιστικό Άρη Νικολούδη που σημείωσε 53 πόντους με 10 τρίποντα νίκησαν την Nutriclab με 80-67. Σε άλλα ματς οι Galanou Raccoons έδειξαν τα "δόντια" τους απέναντι στους Brokers κερδίζοντας τους με 70-85 και οι West Ballers νίκησαν με 77-55 την Manchester United.

Με εξαιρετικά ματς συνεχίστηκε η πολύ ανταγωνιστική φέτος Elite by Novibet. Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι τα Φροντιστήρια Άξονας έδειξαν από τι μέταλλο είναι φτιαγμένοι και πήραν μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στους Flying Eagles των Μιχάλη Γιαννακίδη και Βαγγέλη Μαργαρίτη με 70-78. Novibet MVP ήταν ο Νίκος Ερμείδης που βρέθηκε σε μεγάλη βραδιά έχοντας 26 πόντους. Στο δεύτερο χρονικά παιχνίδι οι νεανικοί Goon Squad έδωσαν ακόμα μια μοναδική παράσταση και με τον Σπυρίδων Τρικαλιώτη να αναδεικνύεται Novibet MVP πήραν τη νίκη απέναντι στους ανεβασμένους MnP με 88-64. Σημαντική νίκη πήραν οι "εκτελεστές" των καλαθιών Sicarios που επικράτησαν των Slam Dunk Drunk με 76-92, ενώ το σπουδαιότερο παιχνίδι της αγωνιστικής ήταν αυτό απέναντι στους Hellas Paper Bears με τους Respect, όπου οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν σε δύο παρατάσεις και εκεί οι "αρκούδες" πήραν μια πολύ μεγάλη νίκη με 103-101. Τέλος, οι Last Dancers παρέμειναν αήττητοι στην Elite by Novibet επικρατώντας σε ένα "remake" του περσινού τελικού της Master League των Team DK με 90-98.

Επιπλέον, έγιναν και κάποια παιχνίδια για τον θεσμό του Κυπέλλου με τους Engineering Eagles να κερδίζουν οριακά τους Great White Sharks με 68-63, τους 86ers να κάμπτουν την αντίσταση των Kamptzida Lizards με 91-55 και τους Porkbusters να κερδίζουν τους Mammoth με 76-62.

