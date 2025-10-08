Basketaki: Η εβδομάδα που τα είχε όλα...

Άλλη μια εβδομάδα γεμάτη πάθος, ένταση, εκπλήξεις και, κυρίως, Basketaki είχαμε στην πρωτεύουσα! Ας δούμε ποιοι ξεχώρισαν, ποιοι πάνε για μεγάλα πράγματα, ποιοι προκρίθηκαν (Basketaki Cup) και ποιοι ψάχνουν ακόμη τα πατήματά τους!

Στην Elite League by Novibet, οι West Kings τριπλασίασαν τις νίκες τους απέναντι στα Paliagoura, τα οποία με τη σειρά τους...τριπλασίασαν τις ήττες τους! Novibet MVP για τους “βασιλιάδες” ήταν ο Γιαουρτόγλου, αν και μιλάμε για μια ομάδα-μηχανή με ένα και μοναδικό στόχο! Την επιστροφή στο θρόνο! Στην έκπληξη της αγωνιστικής, οι «νεοφώτιστοι» Pressof BC, ανάγκασαν στην πρώτη τους ήττα τους πρωταθλητές Hood BC με τους Κοροπούλη (Novibet MVP) και Βασιλείου να τα κάνουν όλα στο παρκέ για την ομάδα του Πειραιά. Οι Γκουρούδες, στη ματσάρα της 3ης αγωνιστικής, έκαμψαν δύσκολα την αντίσταση των Indians με το πολύ υψηλό σκορ να δείχνει την ποιότητα και των δύο ομάδων (93-89) .

Ο Θ. Νίκου μπήκε σε beast mode και με ένα Α-ΣΥΛ-ΛΗΠΤΟ triple double (30π, 15ρ, 12α) έσπασε το σύστημα αξιολόγησης με 47(!!!) eff. Οι Miami Heets διέλυσαν τους Iguana Pacers με 30άρα (66-36) έχοντας τον Π. Δρίτσα πρωταγωνιστή, που φέρνει την ομάδα του σε θετικό ρεκόρ (2-1) μετά την ήττα της 1ης αγωνιστικής! Το Sthenos BC βρίσκει ρυθμό κι αυτό φάνηκε και με την νίκη του κόντρα στους πολύ αθλητικούς Thunderdogs! Ο Γ. Δούβλης έκανε αισθητή αμέσως την παρουσία του, αφού με το “καλημέρα” (1η του φετινή εμφάνιση) ανακηρύχθηκε ο Novibet MVP της αναμέτρησης κι έδειξε ότι θα είναι ο μαέστρος αυτής την ομάδας!

Το Black Mamba “δάγκωσε” τους “τάυρους”, οι οποίοι φάνηκε πως παρέλυσαν αμέσως από το δηλητήριο! Το σκορ τα λέει όλα άλλωστε και το τελικό 84-45 δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης! Novibet MVP του αγώνα ήταν ο Α. Ζούκας, με κανέναν ώστοσο συμπαίκτη του να υστερεί! Η αγωνιστική έκλεισε με τον Heldreich να σπάει το ρόδι, σε αντίθεση με τον αντίπαλό του, Antilalos BC, και πήρε την 1η του φετινή νίκη με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χ. Σωτηρόπουλο κι άξιους συμπαραστάτες τους Τάλαρο, Σαραντόπουλο, Ανδρεάδη και Στάθη που όλοι τους είχαν διψήφιο efficiency!

Οι ομάδες της Master League και της Evolution League ολοκληρώνουν την 1η φάση του Basketaki Cup και παρακάτω θα δούμε τις ομάδες που προκρίθηκαν από κάθε όμιλο, αλλά κι αυτές που ακόμα παίζουν το κεφάλι τους στις τελευταίες αγωνιστικές! Στον 1ο όμιλο οι Rejects έκαναν το 3/3 και μαζί με τον Α.Σ.Κ. Αρισταίο πέρασαν στην επόμενη φάση! Στο 2ο όμιλο ο μόνος σίγουρος είναι ο X- Stratigos, αφού η τελευταία αγωνιστική ανάμεσα σε Couvaliers και Most Wanted θα κρίνει ποια ομάδα θα τον

ακολουθήσει. Στον 3ο όμιλο, έπειτα από τριπλή ισοβαθμία στις 2 νίκες, Valhalla Phantoms και Αργο-ναύτες προκρίθηκαν στους 64! Gran Camaria και Δαλάι Κλάμα καθάρισαν στον 4ο όμιλο, ενώ στον 5ο όμιλο το ίδιο έκαναν Βελούδινα Σφυριά και Γιουγκοπιάστηκα! Στον 6ο όμιλο “ρευστή” παραμένει η πρόκριση μέσω της δεύτερης θέσης, ανάμεσα σε Jokers, Old Firm BC και Λεγάμενοι BC. Την πρώτη θέση πήρε σχετικά εύκολα η Μότο Ιωαννίδης! Phoenix Bums και Harlems πέρασαν από τον 7ο όμιλο, όπως αναμενόταν, “παρέα” στην επόμενη φάση!

Οι Μπουλντόζες δεν είχαν αντίπαλο στον 8ο όμιλο και με το απόλυτο πέρασαν στην επόμενη φάση μαζί με Pink Paper! Στον 9ο όμιλο οι Optimus Priamus κι οι Athens Pistols άφησαν εκτός σε τριπλή ισοβαθμία τους Los Bandoleros! Στο 10ο όμιλο, οι Κομπλεξικοί έκαναν μια μίνι έκπληξη αφού άφησαν δεύτερη την Ποσειδωνία! Για τον 11ο όμιλο, Sopoto Veterans και Paraliers συνεχίζουν στην επόμενη φάση! Στο 12ο όμιλο, η Aguanile έκανε το απόλυτο κι οι Κουτσικάροι τους ακολούθησαν, αφού αυτοί “επιβίωσαν” έπειτα από τριπλή ισοβαθμία με Athens Dragons και Kanagaro BC! Τα Ano Liosia, στον 13ο όμιλο, έκαναν το 3/3 και πέρασαν μαζί με Airμπωλ! Το ίδιο έκαναν κι οι Anonymous BC στον 14ο όμιλο, όπου τους ακολούθησαν οι ReTirees! Στον 15ο όμιλο, οι Alpinists φαίνεται πως πάνε για μεγάλα πράγματα περνώντας με το απόλυτο ρεκόρ! Μαζί τους πέρασαν κι οι ΑΕΠΕ BC! Bonobo BC και Mamba Boys τα κατάφεραν από τον 16ο όμιλο, ενώ στον 17ο ο Uncle Drew δε δυσκολεύτηκε να κάνει το 3/3 και μαζί με Brazzerzz Beachterzz να περάσουν στην επόμενη φάση!

Το ίδιο συνέβη και με Brothers United στον 18ο όμιλο, όπου θα τους συνοδεύσουν στη συνέχεια οι Flexers! Στον 19ο όμιλο, απλά δεν ξέραμε τη σειρά των θέσεων στο 1-2, οπού τελικά είχαμε KINGS και Colombians αντίστοιχα! Οι Kaisarianoi Reapers έκαναν το 3/3 στον 20ο όμιλο με τους San Antonio Sperms να παίρνουν το 2ο εισιτήριο του ομίλου! Στον 21ο όμιλο, με ρεκόρ 2-1 New York Fix και ELAPUSE BC κι οι δύο ομάδες πέρασαν στην επόμενη φάση σε 1η και 2η θέση αντίστοιχα! Στον 22ο όμιλο οι Brooklyn Bets σάρωσαν και μαζί με Only Food θα συνεχίσουν στο θεσμό! Στους υπολοίπους τρεις ομίλους, σχεδόν όλα είναι ρευστά ακόμη, αφού δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αγωνιστικές! Μόνοι σίγουροι φαίνεται να είναι οι Deportivo Faliro από τον 23ο όμιλο κι οι Collectors από τον 24ο. Θυμίζουμε πως τους 50 που θα περάσουν από τη φάση των ομίλων, θα συμπληρώσουν οι 14 ομάδες της Elite League by Novibet,οι οποίες θα μπουν κι αυτές με τη σειρά τους στη μάχη του Basketaki Cup!

Πάμε στην Progress League όπου είχαμε τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος! Με πολλά ντέρμπι, όπως αναμενόταν, αφού τα περισσότερα ματς έληξαν με διαφορές κάτω των 10 πόντων! Η Buzzer Beer επικράτησε του Α.Ο. Ναυμάχος με σκορ 56-50, ενώ με την ίδια διαφορά νίκησε η Δε Μας Σέβεσαι Βάσω τον Kolosos Dunk n’ Donuts (66-60). Στο καλάθι νίκησε η West Side BC το Black Mapa με σκορ 53-51, όπως ακριβώς έκανα κι η Miamani Heat κόντρα σε Persiteri Trelleborg (42-40)! Το ίδιο συνέβη και στα ματς Jura Club – Οrlando Tragic και Intercity BC- Crushers, όπου οι πρώτοι επικράτησαν με 60-58 και 67-65 αντίστοιχα! Ερυθρός Σταυρός και Hungry Wolves έδωσαν τη δική τους μάχη με τους ¨λύκους¨ τελικά να βγαίνουν νικητές με το τελικό σκορ να γράφει 49-53. Οι έτεροι ¨λύκοι¨ Wolves K9 Arena υποχρέωσαν στην πρώτη του ήττα τη Mandra Heat σε ματσάρα με σκορ 62-59! Οι Abaliers νίκησαν με ίδια διαφορά τους Basket Maniacs (54-57) σε ένα ματς με μεγάλες μάχες και στις δύο πλευρές του παρκέ! Ευρείες νίκες πέτυχαν οι Palomahawks, Chicago Trolls, Avengers, Dikanomia Νέας Σμύρνης και Novibet!

Στην Development League βρισκόμαστε ήδη στην 3η αγωνιστική! Αήττητες (3/3) συνεχίζουν οι Brick City, οι Porto Raftors στον 1ο όμιλο, ενώ το ίδιο ισχύει και με Cardinals και Terroristas στον 2ο όμιλο! Στον 3 ο όμιλο η Πάσα_Ρε είναι η μόνη ομάδα με 3 νίκες! Στον 4 ο όμιλο ήδη πέφτουν κορμιά, αφού καμία ομάδα δεν έχει 3 στα 3 (αήττητοι, αλλά με 2-0 νίκες ακόμη είναι οι Ektair Steels). Brooklyn Nerds και Tsatsoi Kings πάνε τρένο σε 5ο και 6ο όμιλο αντίστοιχα, όπως συμβαίνει και με τους Bald Eagles στον 7 ο όμιλο! Στον 8ο όμιλο, όπως και στον 4ο, δεν έχουμε συναντήσει ομάδα με 3/3! Αξιοσημείωτα ματς της 3ης αγωνιστικής ήταν τα Porto Raftors- ΜRK Clippers, Miami Meat- Μαυροτσούκαλοι, Cardinals- Stone City Thunder, Bald Eagles- Κατσαπλιακός, και Puronto Raptors- Rakuzan, όπου οι πρώτοι επικράτησαν των δεύτερων στο καλάθι!

Τέλος, στην Development 2 League έχουμε περάσει στη 2η αγωνιστική, όπου Seagulls και Piccadilly BC ξεκίνησαν αήττητες στον 1ο όμιλο, όπως κι οι McNuggets με τους Villagers BC και τους Olympic Ballers BC στο 2ο! Lecocosportif και Οικοδόμοι φαίνεται να ξεχωρίζουν από νωρίς στον 3ο όμιλο, ενώ το ίδιο συμβαίνει και στον 4ο όμιλο με Drink Team και Poronto Raptors! Στα αξιοσημείωτα ματς της 2ης αγωνιστικής, οι McNuggets έριξαν ¨100άρα¨ στους Los Angeles Pit-Bulls (100-55), ενώ μεγάλες σε έκταση νίκες (20 πόντων κι άνω) πέτυχαν κι οι Golden Kings, Villagers BC, Athens Dons, Lecocosportif, Seagulls, Delulu BC, Οικοδόμοι και Basket Wolfs! Σε ντέρμπι εξελίχθηκε το Poronto Raptors- Beer Bulls με τους Ράπτορες να επικρατούν με σκορ 39-33! Με έξι πόντους διαφορά επικράτησαν κι οι Olympic Ballers BC των FromTheHood (50-44), όπως κι η Piccadilly BC απέναντι στους Atlanta Slots (43-37).