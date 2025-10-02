Απ' όλα είχε ο... μπαχτσές στο πρώτο Novibet Top 10 του Basketaki Salonica, αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για ακόμα μεγαλύτερα πράγματα στη διάρκεια της χρονιάς!

Στο νούμερο 10 βρίσκουμε μια συνεργασία με... κλειστά μάτια από την D&G Greenworks, με τον Νίκο Χατζηνικολάου να μετουσιώνει σε τρίποντο την εξαιρετική συνεργασία με τους συμπαίκτες του.

Στη θέση 9 βρίσκουμε τον πολύπειρο Δημήτρη Χουλιάρα της Respect με ένα "χορευτικό" αλά spin move και καλάθι με λέι απ.

Στο νούμερο 8, η νεοσυσταθείσα ομάδα Partouzan Salonica μας συστήνει τον Χάρη Μπάμνιο που διασχίζει όλο το γήπεδο για να φτάσει μέχρι το τέλος και να χαρίσει μια πολύ ωραία ασίστ στον Αντώνη Σιάμο που σκοράρει.

Στο νούμερο 7, ο Αστέρης Σαλαβάτης της θρυλικής Sintrim Team "κρύβει" την μπάλα από τους αντιπάλους του και την εμφανίζει στον Πάνο Τουρόγλου που σημειώνει το τρίποντο.

Κάτι παρόμοιο κάνει και στο νούμερο 6 ο Κωνσταντίνος Παυλούδης της Sirina Partouzan, που αφήνει την μπάλα με ανάποδο λέι απ στο καλάθι των Seattle Superψώνια.

Στο νούμερο 5 βρίσκουμε τον Σταμάτη Στράντζαλη των Salo Nics, που με ένα τρίποντο από το... σπίτι του "ματώνει" το αντίπαλο καλάθι.

Στη θέση 4 έχουμε τον Αναστάση Χαλεπλή της Orlando Tragic SKG που επιχειρεί ένα πάρα πολύ δύσκολο τρίποντο από μακριά με το ένα πόδι και σκοράρει.

Στο νούμερο 3, η νέα μεταγραφή της Fioretsina Salonica, ο Ρικάρντο Στεάϊ, κλέβει την μπάλα από τον αντίπαλο και "απογειώνεται" στο αντίπαλο καλάθι για να μας χαρίσει ένα φαντασμαγορικό καλάθι με τα δύο χέρια.

Στο νούμερο 2, ο Θανάσης Σπανός από τους Domes Resortes μας συστήνεται με ένα απολαυστικό κάρφωμα με τα δύο χέρια, σε κατάσταση αιφνιδιασμού.

Μοναδικό είναι το νούμερο 1 σε αυτό το Novibet Top 10, καθώς ο Μανώλης Αρσένης της New Slippers παίρνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου και με ένα μοναδικό σουτ σκοράρει με τη λήξη του χρόνου της περιόδου, αφήνοντας άφωνους τους πάντες.