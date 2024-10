Απίστευτο buzzer beater Μαρούγκα στην κορυφή του Novibet TOP 10!

Από πάσες που πίστευες πως δεν υπήρχε περίπτωση να καταλήξουν σε ασίστ, σε putback καρφώματα και σε buzzer beater, το σημερινό Novibet Top 10 θα σε κάνει να... σηκωθείς από τη θέση σου!

Ο Μάριο Γκίκα αν και μικρός το δέμας, κυνήγησε τον αντίπαλό του και χάρισε ένα φοβερό chasedown block για τους Frigo Driver στη θέση 10. Αν η ασίστ του Παντελή του Χάιδου από Rakuzan στο 9 και εκείνη του Χρήστου του Σκορδαρά από Bonobo στο 7 μας έκαναν να αναρωτηθούμε "από που πέρασε τη μπάλα ο άνθρωπος;", εκείνη του Κωνσταντίνου του Μανώλη πραγματικά... μάγεψε συμπαίκτες και αντιπάλους, στο νούμερο 5 του Novibet TOP 10. Το κάρφωμα του Σωτήρη Δευτερέου στο νούμερο 8 στο ανοιχτό γήπεδο, ήταν το κερασάκι στην τούρτα για άλλη μια εκπληκτική εμφάνιση του combo guard των Blue Ballers, αν και ο Hooman Shooli ακόμα μνημονεύεται για το αδιανόητο δικό του putback κάρφωμα στην αναμέτρηση των Valhalla Phantoms με τη Rakuzan, καθώς ακολούθησε τη φάση στο νούμερο 3! Η ασίστ από άουτ του Ρωμοσιού από New World Fix στο 6, το coast to coast και το one man show του Περδικάρη της Pipiladelphia στο 4 αλλά και το απίστευτο υπό... πίεση τελείωμα του Άγγελου του Καραμαρούδη από Friends στο 2, δείχνουν την πόση ποιότητα... κυκλοφορεί στα παρκέ της διοργάνωσης, για να φτάσουμε στο νούμερο 1!