Αν και υπήρξαν φήμες ότι αποχωρεί από τον Προμηθέα επειδή του το ζήτησε η ομάδα της Πάτρας, εκείνος πέρασε στην... αντεπίθεση θέλοντας να ξεκαθαρίσει την κατάσταση.

«Ο Προμηθέας ουδέποτε μου είπε να βρω άλλη ομάδα» ήταν η χαρακτηριστική ανάρτηση του Ίαν Μίλερ.

Somebody tell these Greek commentators and journalist that @promitheasbc never asked me to go find another team never #BigCap

— ian miller (@IanBMiller44) January 11, 2021