Λαύριο: Τέλος ο Εβανς, πήγε στην Ουκρανία (pic)

Ο Σον Εβανς βελτίωσε σημαντικά την εικόνα του Λαυρίου, αλλά πλέον ο Χρήστος Σερέλης πρέπει να τον αντικαταστήσει.

Ο Αμερικανός σέντερ δέχτηκε καλύτερη πρόταση από την Προμιτέι και θα συνεχίσει στην Ουκρανία.

Η συγκεκριμένη ομάδα θα αγωνιστεί και στο Europe Cup της FIBA.

SC Prometey signed experienced PF/C Shawn Evans who played some last seasons in Greece.

With this signing Prometey completes it's roster for 2nd part of the season & FIBA Europe Cup group stage.

— Oleksandr Proshuta (@alex_proshuta) January 6, 2021