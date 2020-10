ΠΑΟΚ: Αρνητικά όλα τα τεστ κορονοϊού (pic)

Χωρίς θετικό κρουσμά κορονοϊού συνεχίζει να είναι ο ΠΑΟΚ, ενώ το ματς του με το Λαύριο πάει προς αναβολή λόγω των 11 κρουσμάτων στην ομάδα του Σερέλη.

Ο δικέφαλος του Βορρά ενημέρωσε τον κόσμο πως μετά τα τελευταία τεστ covid-19 που έγιναν, όλοι βρέθηκαν αρνητικοί.

«Γενικά όλοι μας είμαστε θετικοί άνθρωποι, αλλά τα καλά νέα είναι ότι είμαστε αρνητικοί στα τελευταία τεστ COVID-19», έγραψαν.

Δείτε την ανάρτηση του

We are generally positive people, but the good news is that we are all negative in the last #COVID19 test. #COVIDFREE #PAOK4EVER pic.twitter.com/mlNfxEaux9

— PAOK BC (@PAOKbasketball) October 23, 2020