Μέσα από τα social media, ο Αμερικανός, πρώην παίκτης της Λάρισας και νυν των Πατρινών, είπε ότι βρέθηκε θετικός στην Covid-19.

«Δυστυχώς σήμερα το πρωί βρέθηκα θετικός στον κορονοϊό. Έχω ελαφριά συμπτώματα, όμως ήδη αισθάνομαι καλύτερα. Εκτιμώ το ιατρικό team του Προμηθέα που πήρε τις απαραίτητες προφυλάξεις και θα συνεχίσω να ακολουθώ τις συμβουλές του για να εξασφαλισθεί η ταχεία ανάρρωσή μου» έγραψε στο twitter.

Νωρίτερα το πρωί της Κυριακής έγινε γνωστό το «κρούσμα» στον Προμηθέα Πάτρας, με αποτέλεσμα να αναβληθούν και τα δύο προγραμματισμένα φιλικά με τον Ολυμπιακό στο Μέτσοβο.

Δείτε την ανάρτηση του Φλόιντ

Unfortunately, this morning I tested positive for Covid-19. I have minor symptoms but I’m feeling better already. I appreciate @promitheasbc medical staff for taking the necessary precautions and will continue to follow their advice to ensure a speedy recovery.

— Jay (@jehyve_floyd) August 30, 2020