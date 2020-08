Ο «χορός» των αφίξεων από το εξωτερικό άρχισε για τον «Δικέφαλο του Βορρά», που υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» τον Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ.

Ο αδερφός του Ναζ Μήτρου-Λονγκ έφτασε το μεσημέρι της Τρίτης (18/08) και είναι ενθουσιασμένος που η πρώτη του επαγγελματική ομάδα είναι στη χώρα της μητέρας του.

Just landed in Thessaloniki Welcome home @E_LongLife pic.twitter.com/qcgWAXuwZb

— PAOK BC (@PAOKbasketball) August 18, 2020