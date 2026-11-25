Δείτε ποια ήταν η αντίδραση της δικηγόρου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Την Τετάρτη (25/11) η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή το σβήσιμο της ποινής των -2 βαθμών στον Παναθηναϊκό από το ΑΣΕΑΔ όπου (μεταξύ άλλων) κατέληγε αναφέροντας ότι «και οι κρίνοντες, κρίνονται».

Ποια ήταν η απάντηση της Μαργαρίτας Θάνου, νομική σύμβουλος της «πράσινης» ΚΑΕ με χαρακτηριστική ανάρτηση στα social media;

«Οι επιθέσεις στη Δικαιοσύνη δεν πρέπει να μένουν αναπάντητες. Αυτό είναι απόσμασμα της πρωτόδικης απόφασης αυτής που τελικά προσβάλαμε στο ΑΣΕΑΔ και δικαιωθήκαμε. Ήδη από τότε είχαν πλήρως απαλλαγεί Λεσόρ και Γκραντ».

Παράλληλα παρέθεσε και το απόσπασμα της Πρωτόδικης Απόφασης, όπου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η κατάθεση του μάρτυρα της εγκαλούσας, Χρήστου Μπαφέ,ότι ο Ταξίαρχος της αστυνομίας του δήλωσε ότι τον έσμπρωξε ο ως άνω αθλητής κρίνεται μη πειστική, καθώς ο συγκεκριμένος μάρτυρας, λόγω της ιδιότητας τους, έχει συμφέρον από την έκβαση της υπόθεσης. Σε κάθε δε περίπτωση, ουδεμία αναφορά του συμβάντος αυτού, ήτοι της απώθησης και ενδεχόμενης σωματικής βλάβης του Ταξίαρχου, γίνεται στην έκθεση της αστυνομίας. Ο δε δεύτερος μάρτυρας υπέπεσε γενικά σε αρκετές αντιφάσεις, καθόσον τα όσα κατέθεσε δεν συνάδουν με τα περιστατικά που φαίνεται να διαδραματίστηκαν σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο έχει μεγαλύτερη αποδεικτική αξία, διότι παραθέτει αντικειμενικά τα γεγονότα, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνεται υπόψη η κατάθεση του, σύμφωνα με την οποία είδε τον Ταξίαρχο να απωθείται. Επομένως, για τους ως άνω λόγους πρέπει να απαλλαγεί ο Ματίας Λεσόρ, για τους ίδιους δε λόγους πρέπει να απαλλαγεί και ο Τζέριαν Γκραντ. Επομένως, η εγκαλούμενη ΚΑΕ θα πρέπει να τιμωρηθεί για την οργανωμένη δρτάση των μελών και αθλητών της».