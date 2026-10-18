Δείτε τις δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού εις βάρος του Περιστερίου με 95-75 στο «T-Center».

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 95-75 το Περιστέρι στο «T-Center» και έκανε το 3/3 στη φετινή GBL. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης στάθηκε στη σημασία της επιστροφής Ναν και Σλούκα και ανέφερε πως η ήττα είναι μέρος της ζωής, μιλώντας προφανώς στην ήττα του Τριφυλλιού από τη Χάποελ Τελ Αβίβ για τη EuroLeague.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ομπράντοβιτς:

Για την αντίδραση της ομάδας μετά την πρώτη ήττα στην EuroLeague: «Δεν έχει σημασία ότι ήταν η πρώτη ήττα. Αυτό είναι μέρος της ζωής μας. Το σημαντικό είναι να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να παίζουμε».

Για την επιστροφή των Κέντρικ Ναν και Κώστα Σλούκα: «Είναι πολύ σημαντικοί παίκτες και σήμερα αγωνίστηκαν για πρώτη φορά έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα. Το τελευταίο διάστημα προπονούνταν πολύ καλά και είχαν μεγάλη επιθυμία να παίξουν. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς. Μιλάμε για δύο παίκτες με μεγάλη ποιότητα».