Βίκος Φαlcons - Ολυμπιακός: Με ενδεκάδα οι «ερυθρόλευκοι»
Έτοιμος για την τρίτη αγωνιστική της Greek Basketball League είναι ο Ολυμπιακός. Μετά από μία πολύ απαιτητική διαβολοβδομάδα στην Ισπανία με 2/2 νίκες, οι «ερυθρόλευκοι» θα φιλοξενηθούν από τους Βίκος Φαlcons (18/10, 13:00, LIVE από το Gazzetta) με στόχο τη συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.
Για το προσεχές παιχνίδι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του 11 παίκτες. Οι Μοντέρο και Φουρνιέ μείνανε εκτός, ενώ δεν υπολογίζεται ακόμη ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Η 11αδα του Ολυμπιακού
ΜακΙντάιρ, Πάπας, Νετζήπογλου, Μπουρνελές, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Χολ, Καραγιαννίδης
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