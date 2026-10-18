Ο Ολυμπιακός θα έχει 11 παίκτες διαθέσιμους για την αναμέτρηση με τους Βίκος Φαlcons.

Έτοιμος για την τρίτη αγωνιστική της Greek Basketball League είναι ο Ολυμπιακός. Μετά από μία πολύ απαιτητική διαβολοβδομάδα στην Ισπανία με 2/2 νίκες, οι «ερυθρόλευκοι» θα φιλοξενηθούν από τους Βίκος Φαlcons (18/10, 13:00, LIVE από το Gazzetta) με στόχο τη συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.

Για το προσεχές παιχνίδι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του 11 παίκτες. Οι Μοντέρο και Φουρνιέ μείνανε εκτός, ενώ δεν υπολογίζεται ακόμη ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Η 11αδα του Ολυμπιακού

ΜακΙντάιρ, Πάπας, Νετζήπογλου, Μπουρνελές, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Χολ, Καραγιαννίδης