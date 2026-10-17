Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αποχώρησε τραυματίας από το παρκέ του Αλεξανδρείου και πήγε κατ’ ευθείαν στα αποδυτήρια.

Στα μισά της πρώτης περιόδου ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος δεν πάτησε καλά στο παρκέ, έδειξε να έχει πρόβλημα τραυματισμού στο δεξί πόδι και αφού ξάπλωσε στο παρκέ – μπροστά από τον πάγκο του Άρη – έφυγε κατ’ ευθείαν για τα αποδυτήρια.

Αυτή τη στιγμή, ο διεθνής φόργουορντ εξετάζεται από το ιατρικό επιτελείο του Άρη με την ελπίδα ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό.