Άρης: Αποχώρησε τραυματίας ο Χαραλαμπόπουλος
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Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αποχώρησε τραυματίας από το παρκέ του Αλεξανδρείου και πήγε κατ’ ευθείαν στα αποδυτήρια.
Στα μισά της πρώτης περιόδου ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος δεν πάτησε καλά στο παρκέ, έδειξε να έχει πρόβλημα τραυματισμού στο δεξί πόδι και αφού ξάπλωσε στο παρκέ – μπροστά από τον πάγκο του Άρη – έφυγε κατ’ ευθείαν για τα αποδυτήρια.
Αυτή τη στιγμή, ο διεθνής φόργουορντ εξετάζεται από το ιατρικό επιτελείο του Άρη με την ελπίδα ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό.
@Photo credits: eurokinissi
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